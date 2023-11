PS5 & PS4: Neuer PS Store-Sale mit mehr als 1.000 Angeboten

Sony hat im PlayStation Store einen weiteren Sale freigeschaltet. Im Mittelpunkt stehen diesmal mehr als 1.000 Indie-Spiele, die mit größeren und kleineren Rabatten versehen wurden.

Als Beispiel kann „Cult of the Lamb“ genannt werden, das mit 29,99 statt 17,99 Euro zu Buche schlägt, womit sich ein Rabatt in Höhe von 40 Prozent ergibt. Ein 75-Prozent-Rabatt wird gar für das „Hello Neighbor Bundle“ gewährt, womit sich ein Betrag von 14,99 Euro ergibt. PlayStation Plus-User sparen weitere fünf Prozent und zahlen am Ende nur 11,99 Euro. Die „Hello Neighbor 2 Deluxe Edition“ gibt es für 35,99 statt 59,99 Euro. Auch hier sparen PlayStation Plus-User zusätzliche fünf Prozent.

„Inside“ kann 75 Prozent günstiger für 4,99 Euro gekauft werden. 2,49 statt 9,99 Euro werden für „Limbo“ fällig. Wer beide Spiele haben möchte, greift zum Bundle und zahlt am Ende 6,74 statt 26,99 Euro.

Die „Hell Let Loose – Ultimate Edition“ ist ebenfalls vertreten. Hier zahlen Kunden im Rahmen des Indie-Sales nur 42,24 statt 64,99 Euro. „Humanity“, das PlayStation VR2 unterstützt, ist 34 Prozent günstiger für 19,79 Euro zu haben. Der Titel ist allerdings auch in der PS Plus Extra-Bibliothek enthalten.

Auf dem Mars und mit Bienen unterwegs

Auch „Redout 2“ ist in der PS Plus-Extra-Sammlung vertreten, kann allerdings auch 50 Prozent günstiger für 14,99 Euro gekauft werden. Und damit ihr erfahren könnt, wie das mit den Bienchen und Blümchen funktioniert: Der „Bee Simulator“ kostet aktuell nur 1,99 Euro, womit sich ein 90 Prozent-Rabatt ergibt. PS Plus Extra-Abonnenten können sich aber auch diesen Betrag sparen.

Weiter geht es mit „Spelunky“, das 75 Prozent günstiger im Sale vertreten ist. 3,74 statt 14,99 Euro werden fällig. „Spelunky 2“ kann 50 Prozent günstiger für 9,99 Euro mitgenommen werden. Im Fall von „Risen“ sind es 19,49 statt 29,99 Euro. Ein 65-Prozent-Rabatt wird für „Surviving Mars“ vergeben. Der Titel ist allerdings auch in der Extra-Sammlung.

Das war längst nicht alles. Der gesamte Indie-Sale umfasst mehr als 1.000 Angebote, die im PlayStation Store in einer Übersicht zusammengefasst sind.

Ein weiterer Sale wird Ende der Woche starten. Denn im Zuge der Black Friday-Aktionen möchte Sony im PlayStation Store auch größere Blockbuster im Preis senken. Zudem wird PlayStation Plus ab dem 17. November 2023 günstiger verkauft.

Zum Thema: PS5-Bundle mit Modern Warfare 3 zum Schnäppchenpreis

Ebenfalls ist für heute die Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium vorgesehen. Welche Spiele in die Essential-Sammlung aufgenommen wurden, erfahrt ihr in dieser Meldung.

