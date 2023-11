Dragon’s Dogma 2: Überraschung verdorben? PEGI leakt offenbar den Releasetermin

Wie Capcom heute ankündigte, dürfen sich die wartenden Spielerinnen und Spieler Ende des Monats auf einen 15 Minuten langen Showcase zu „Dragon’s Dogma 2“ freuen.

Laut dem Publisher warten sowohl neue Eindrücke aus dem Spiel als auch frische Gameplay-Details auf uns. Da „Dragon’s Dogma 2“ in Saudi-Arabien kürzlich mit einer Alterseinstufung versehen wurde, wurde zudem spekuliert, dass Capcom den Showcase für die offizielle Enthüllung des Releasetermins nutzen könnte.

Möglicherweise lag man mit dieser Vermutung gar nicht so falsch. In den Datenbanken der Pan European Game Information (kurz: PEGI) wurde in der Zwischenzeit nämlich nicht nur eine Altersfreigabe ab 18 Jahren entdeckt.

Zudem nennt die PEGI einen möglichen Releasetermin: Den Freitag, den 22. März 2024. Gut möglich also, dass der Termin in der Tat im Rahmen des Showcase am 28. November 2023 bekanntgegeben werden sollte und sich die PEGI erneut als Partycrasher erwies, indem sie die Überraschung vorwegnahm.

Capcom äußerte sich bisher nicht

Eine Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Capcom steht allerdings noch aus. Sollte diese folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort. Die offizielle Ankündigung von „Dragon’s Dogma 2“ erfolgte im Juni des vergangenen Jahres. Laut dem verantwortlichen Game-Director Hideaki Itsuno dürfen wir uns auf einen Nachfolger einstellen, der seine spielerischen Wurzeln respektiert und gleichzeitig die Stärken des ersten Teils ausbaut.

Versprochen wird unter anderem eine offene Welt, die ihr nahtlos erkunden könnt. „Was wenn es um die nahtlose Welt geht, dann es gibt keine Ladebildschirme, wenn du die Welt erkundest. Natürlich könnten wir, wenn es eine Zwischensequenz gibt, sie laden und dich dann wieder zur freien Erkundung zurückkehren lassen. Geht es allerdings darum, in Dungeons oder Höhlen zu gehen und verschiedene Teile der Welt zu erkunden, dann wirst du niemals einen Ladebildschirm sehen“, führte Itsuno zur Spielwelt von „Dragon’s Dogma 2“ aus.

Darüber hinaus dürfen wir uns natürlich auf ein Wiedersehen mit den Pawns beziehungsweise Vasallen freuen. Diese fungieren in „Dragon’s Dogma 2“ als Begleiter eures Helden und stehen diesem sowohl im Kampf als auch beim Abschluss der zahlreichen Quests hilfreich zur Seite.

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

