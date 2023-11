Dragon’s Dogma 2: Gameplay und Details – Showcase inkl. Termin & Teaser angekündigt

Zu den nächsten großen Titeln des japanischen Publishers Capcom gehört das Fantasy-Rollenspiel „Dragon’s Dogma 2“, das sich für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation in Entwicklung befindet.

Wie Capcom zum Abschluss der Woche bekannt gab, dürfen wir uns noch in diesem Monat auf einen weiteren ausführlichen Blick auf „Dragon’s Dogma 2“ freuen. So wird am Dienstag, den 28. November 2023 ein 15 Minuten langer Showcase zum Rollenspiel veröffentlicht, der uns sowohl Details zum Gameplay als auch frische Spielszenen liefern wird.

Durch den Showcase und das präsentierte Gameplay-Material führen mit Director Hideaki Itsuno und Producer Yoshiaki Hirabayashi zwei führende Köpfe hinter „Dragon’s Dogma 2“.

Der Showcase wird um 13 Uhr pazifischer Zeit zur Verfügung gestellt. Hierzulande ist es dann bereits 22 Uhr am Abend.

Eine große und dynamische Welt

Wie die Entwickler kürzlich bestätigten, bietet „Dragon’s Dogma 2“ genau wie sein Vorgänger eine offene Welt, die darauf wartet, von euch erkundet zu werden. Im Vergleich mit ihrem Pendant aus dem ersten Teil fällt die Welt dieses Mal allerdings deutlich größer aus. Großen Wert legen die Entwickler laut Director Hideaki Itsuno auf die Tatsache, dass in der Welt von „Dragon’s Dogma 2“ komplett auf geskriptete Events verzichtet wird.

Stattdessen soll alles, was ihr im neuen Rollenspiel von Capcom erlebt, aus der Wechselwirkung der Regeln und der Systeme des Spiels heraus entstehen. Möglicherweise nutzt Capcom den Showcase Ende des Monats nicht nur, um uns „Dragon’s Dogma 2“ genauer vorzustellen.

Vor wenigen Tagen versah das Rating-Board in Saudi-Arabien das Rollenspiel nämlich mit einer Alterseinstufung. Nachdem zunächst spekuliert wurde, dass diese auf eine Enthüllung des Releasetermins im Rahmen der The Game Awards 2023 am 7. Dezember hindeuten könnte, könnte nun auch der am 28. November 2023 stattfindende Showcase für die Bekanntgabe des Releasetermins in Frage kommen.

Weitere Meldungen zu Dragon’s Dogma 2:

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren