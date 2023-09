Dragon’s Dogma 2: Inspirationen von GTA 5 und neue Gameplay-Videos

“Dragon's Dogma 2” und “GTA 5” sind zwar recht unterschiedliche Spiele. Doch bei der Entwicklung des neuen Capcom-Titels schauten sich die Macher den Rockstar-Blockbuster genauer an und ließen sich von einer Besonderheit inspirieren.

Der Launch von “Dragon’s Dogma 2” lässt zwar noch eine Weile auf sich warten. Allerdings liefern einige Gameplay-Videos, von denen unterhalb dieser Zeilen weitere eingebettet sind, einen Vorgeschmack auf die anstehenden Kämpfe gegen allerlei Ungeheuer.

Begleitet wurden die Gameplay-Veröffentlichungen von Vorschauberichten und Interviews, denen sich Informationen zum Spiel und zu den Inspirationen hinter der Entwicklung entnehmen lassen.

Dragon’s Dogma 2 soll eine lebendige Welt bieten

In einem Gespräch mit der englischsprachigen Publikation VGC verriet Hideaki Itsuno, der Director hinter “Dragon’s Dogma 2”, dass der neue Titel gewissermaßen mit “GTA” in Verbindung gebracht werden kann. Das Team ließ sich insbesondere in Bezug auf die Art und Weise, wie Rockstars Blockbuster-Reihe realistische NPCs zum Einsatz bringt, inspirieren.

In diesem Sinne wurde “GTA 5″ neben den eigenen Vorstellungen, die mit dem ersten Teil nicht umgesetzt werden konnten, als Haupteinfluss genannt. Denn eines von Itsunos Hauptzielen sei es gewesen, in ”Dragon’s Dogma 2″ das Gefühl einer lebendigen Welt zu erschaffen.

“Wir wollten vor allem Dinge umsetzen, die wir in Dragon’s Dogma zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht erreichen konnten, sei es aus Zeitmangel oder weil wir die Grenzen der damaligen Hardware ausgereizt haben”, so Itsuno.

Die eigentliche Hauptinspiration seien die Entwickler damit selbst. Doch wenn der Director ein externes Spiel als hauptsächliche Inspirationsquelle nennen sollte, dann wäre es der genannte Rockstar-Blockbuster.

“Ich fand es bewundernswert, wie sie es geschafft haben, eine Welt zu erschaffen, in der man wirklich das Gefühl hatte, dass die NPCs ihr Leben unabhängig vom Spieler führen würden”, betonte Itsuno.

Weiter erklärte er: “Bei der Erkundung der Stadt konnten alle möglichen interessanten Verhaltensweisen auftreten. Und alle möglichen seltsamen Unfälle schienen zu passieren, ob man nun da war oder nicht. Dieses Gefühl einer lebendigen Welt ist etwas, das ich in Dragon’s Dogma 2 auf jeden Fall zu erreichen versucht habe.”

Eine nahtlose Erkundung der offenen Spielwelt ohne Ladezeiten wurde schon im Vorfeld versprochen.

“Dragon’s Dogma 2” befindet sich für PS5, Xbox Series X/S und PC in der Entwicklung. Ein Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht genannt. Nachfolgend könnt ihr euch allerdings weitere Gameplay-Szenen anschauen:

