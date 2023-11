Diablo 4: XP-Event verbuggt – Blizzard arbeitet an Hotfix

Das gestern Abend gestartete XP-Event "Segen der Mutter" in "Diablo 4" gibt einen kleineren Bonus, als von Blizzard angegeben. Die Entwickler arbeiten jedoch schon an einem Hotfix.

Da schauten die Spieler von „Diablo 4“ nicht schlecht: Gestern Abend kehrte erneut das Bonus-Event „Segen der Mutter“ zurück, das schon im vergangenen August aktiv war. Allerdings gibt Liliths Barmherzigkeit dieses Mal einen kleineren Bonus auf die Erfahrungspunkte und Gold, als die Entwickler von Blizzard eigentlich angegeben hatten.

Die Spieler meldeten dies natürlich sofort in den sozialen Medien, woraufhin sich Blizzard für das Versehen entschuldigte. Ein Hotfix für das Problem soll schnellstmöglich nachgereicht werden.

Spieler beklagen zehn Prozent weniger Erfahrungspunkte und Gold

Blizzard hatte das Event „Segen der Mutter“ angekündigt, dass dieses Mal einen noch größeren Bonus als im August bringen sollte. So hält der Segen dieses Mal nicht nur länger an, sondern bringt auch 35 Prozent mehr Gold und Erfahrungspunkte. Damit sollen die Spieler ihre Charaktere noch schneller hochleveln können und sich für die Prüfungen in Zirs Schlachthaus bereitmachen, die ab dem 5. Dezember beginnen. Das Event startete am 20. November um 19 Uhr und hält bis zum 27. November um 19 Uhr an.

Allerdings stellten die Spieler schnell fest, dass der Bonus bei dem kürzlich gestarteten Event gar nicht so hoch war, wie Blizzard eigentlich angegeben hatte. Derzeit gibt der Segen einen Bonus von 25 Prozent auf XP und Gold, wie bereits im letzten August. Dabei sollte Liliths Segnung dieses Mal eigentlich einen dicken Bonus von 35 Prozent auf Gold und Erfahrungspunkte geben.

Nachdem die Spieler diesen Zustand in den sozialen Medien berichteten, meldete sich auch Blizzard schnell zu Wort. Adam Fletcher, der Global Community Development Director der „Diablo“-Reihe, entschuldigte sich für den Fehler. Das Team arbeite bereits an einem schnellen Hotfix, damit das Event die korrekten 35 Prozent Bonus abgibt.

