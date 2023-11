Diablo 4: Segen der Mutter kehrt mit höherem Erfahrungs-Bonus zurück

Die Entwickler von Blizzard bringen erneut das Bonus-Event „Segen der Mutter“ zu „Diablo 4“ zurück. Bereits im vergangenen August spendete Lilith den Spielern ihren Segen und brachte so für eine gewisse Zeit einen Bonus von 25 Prozent auf Gold und Erfahrung.

Heute Abend kehrt das Bonus-Spektakel zu „Diablo 4“ zurück. Dabei läuft das Event jetzt nicht nur länger, sondern gibt auch noch einen dickeren Bonus als beim letzten Mal.

Segen hält dieses Mal eine ganze Woche an

Der erneute „Segen der Mutter“ setzt für die Spieler von „Diablo 4“ bereits heute Abend ein. Das Event beginnt am 20. November um 19 Uhr und hält bis zum 27. November um 19 Uhr an. Dieses Mal werden die Nutzer in dem Zeitraum einen Bonus von 35 Prozent auf Gold und Erfahrungspunkte erhalten. Der Bonus gilt sowohl für saisonale als auch für die Ewigen Realms und ist auf allen Weltstufen gültig. Zudem ist die Zugabe an Gold und Erfahrung stapelbar und kann beispielsweise mit Elixieren oder der Urne der Erfahrung kombiniert werden.

Wer genau wissen will, woher seine gesteigerten Erfahrungspunkte kommen und wie viel Bonus gerade zur Verfügung steht, kann wie beim letzten Mal im Spiel das neue Symbol neben dem Zähler für Tränke befragen. Wie die Entwickler von Blizzard schreiben, kommt der „Segen der Mutter“ gerade richtig, um das Level seines Charakters zu erhöhen und sich für die Prüfungen in Zirs Schlachthaus zu rüsten, die ab dem 5. Dezember in „Diablo 4“ beginnen.

Derzeit arbeitet Blizzard an der ersten Erweiterung für „Diablo 4“, die den Namen „Vessel of Hatred“ tragen wird. Der DLC wurde bei der BlizzCon 2023 angekündigt, um das Interesse am Spiel aufrecht zu erhalten, wie Rod Fergusson, der General Manager der „Diablo“-Reihe, angab. Weitere Details zu der Erweiterung, die Ende 2024 erscheinen wird, sollen die Spieler in den nächsten Monaten jedoch nicht erwarten.

