Diablo 4: Segen der Mutter bringt mehr Erfahrung und Gold

Wer in „Diablo 4“ mal eine neue Klasse oder einen neuen Build ausprobieren wollte, erhält am kommenden Wochenende die passende Gelegenheit dazu. Denn die Spielwelt Sanktuario wird von dem „Segen der Mutter“ heimgesucht, der einen dicken Bonus gewährt.

Gleich 25 Prozent mehr Erfahrungspunkte und Gold werden die Spieler dadurch erhalten. Der Bonus gilt sowohl für saisonale Charaktere als auch für Figuren auf dem Ewigen Realm.

Blizzard gewährt Bonus am Wochenende

Die Spieler müssen dabei nichts weiter tun, nur einloggen und loszocken. Saisonale Charaktere können den „Segen der Mutter“ auch noch mit dem Erfahrungspunkte-Bonus von acht Prozent aus dem Battle Pass kombinieren. Wer wissen will, welchen Segen er gerade erhalten hat und welche Boni dieser mit sich bringt, kann dies nun durch ein neues Symbol neben dem Zähler für Tränke erfahren.

Der „Segen der Mutter“ wird hierzulande. Der Bonus dürfte den Spielern die Zeit bis zur nächsten Saison vertreiben. Season 2 von „Diablo 4“ wird den Namen „Season of Blood“ tragen und am 17. Oktober erscheinen. Bei den kommenden Inhalten werden Vampire im Mittelpunkt stehen.

Am heutigen Dienstag, den 29. August, wird zudem Update 1.1.3 für das Action-Rollenspiel erscheinen. Der Patch wird einige Änderungen und Fehlerbehebungen ins Spiel bringen. So sollen die Crowd-Control-Effekte angepasst und der Loot von Schatzgoblins und Weltenbossen gefixt werden. Zudem gibt es einige Anpassungen an der aktuell laufenden ersten Saison, der „Saison der Boshaftigkeit“. So sollen unter anderem einige Probleme mit den boshaften Herzen behoben werden.

