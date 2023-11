Fortnite x Eminem: Fettes Ingame-Konzert mit Rap-Legende findet bald statt

Die Eminem-Fans unter euch sollten sich den 2. Dezember fett im Kalender anstreichen. An diesem Tag veranstaltet Epic Games nämlich gemeinsam mit der lebenden Rap-Legende ein „Fortnite“-Konzert.

Leaks dazu sind in den letzten Tagen aufgetaucht, nun postete Eminem selbst einen Teaser auf Instagram. Hier ist der Schriftzug „Fortnite“ zu sehen, womit er das geplante Konzert bestätigt. In der Beschreibung steht außerdem: „Calling all Grandmas 12.2“, womit er auf den 2. Dezember hinweist. Wie ihr sicherlich wisst, schreibt man beim amerikanischen Datum erst den Monat und dann den Tag.

Auch Epic Games hat das Mega-Event namens „The Big Bang“ inzwischen offiziell angekündigt. Anfang Dezember soll der große Knall mit dem Weltstar erfolgen.

Das wohl bisher größte Event

Der Content-Creator HypeX weist hierbei auf die gewaltige Dateigröße hin: Mehr als 1,5 GB umfasst die Veranstaltung. Demnach könnt ihr euch auf das größte „Fortnite“-Event aller Zeiten einstellen.

Schon vor dem Konzert werden die Spieler zudem die Möglichkeit haben, drei coole Skins des Rappers zu kaufen. Die Preise sind noch nicht bekannt, doch günstig werden die Looks wahrscheinlich nicht. Bilder davon kursieren jedenfalls schon in den sozialen Medien, wie ihr nachfolgend seht:

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Rapstar im Battle-Royale-Shooter einen Auftritt hat: Bereits Travis Scott sorgte im April 2020 mit seinem Konzert-Event für riesiges Aufsehen. Mehr als 27 Million Zuschauer haben das Ingame-Konzert verfolgt – ein Riesenerfolg! Zuvor hat bereits der DJ Marshmallow die Ingame-Bühne betreten. Und auch die Künstler Diplo, Steve Aoki, Dillon Francis sowie Deadmau5 haben bereits ein paar ihrer Songs in „Fortnite“ gespielt.

Der Ansturm auf Slim Shadys Auftritt dürfte gewaltig sein. Über seinen Auftritt und die vermutlich gewaltigen Zuschauerzahlen wird PLAY3 im Anschluss schnellstmöglich berichten.

