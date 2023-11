Luto: PS5-Demo des von P.T. inspirierten Horrorspiels veröffentlicht

Bei Konami entstand einst ein Horrorspiel namens “Silent Hills”, das unter der Leitung von Hideo Kojima produziert wurde. Die mittlerweile legendäre “P.T.”-Demo gewährte einen ersten Ausblick. Der Titel wurde nie fertiggestellt und die Anspielfassung verschwand aus dem PlayStation Store. Doch auch Jahre später lassen sich Entwickler von der Horrorerfahrung inspirieren.

Im Sommer 2021 stellten die Indie-Entwickler von Broken Bird Games mit „Luto“ ein Spiel vor, das als ein narrativer Horror-Titel mit spielerischen Anleihen von „P.T.“ beschrieben wurde. Die Veröffentlichung sollte 2022 erfolgen. Daraus wurde nichts. Voraussichtlich 2024 können sich Spieler in das fertige Projekt stürzen.

Luto-Demo für PS5 veröffentlicht

Einen Vorgeschmack liefert ab heute eine spielbare Demo, die im PlayStation Store mehr oder weniger kostenlos zum Download bereitgestellt wurde und sich an PS5-Inhaber richtet. Aufgrund der Alterseinstufung müssen PSN-User ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft 25 Cent investieren.

Die ersten Spieler scheinen von der “Luto”-Demo recht angetan zu sein. Basierend auf dem PSN-Bewertungssystem kommt die Anspielfassung momentan auf einen Score von 4,49/5. Unterhalb dieser Zeilen zeigt ein Trailer, was der Download zu bieten hat.

Broken Bird Games verspricht mit „Luto“ eine Geschichte des Grauens, erzählt aus der Perspektive eines Individuums, das in seinem eigenen Zuhause gefangen ist. In der psychologischen Erzählung schlüpfen Spieler in die Rolle dieser Person und befinden sich auf einer verzweifelten Suche nach einem Ausweg.

Taucht ein in eine Welt voller Schrecken, Unsicherheit sowie Dunkelheit und erforscht einen mysteriösen Ort voller Geheimnisse und Herausforderungen, heißt es in der Beschreibung der Entwickler. Auch das vollständige “Luto” ist bereits im PlayStation Store gelistet, kann aber weder vorbestellt noch auf die Wunschliste gepackt werden.

