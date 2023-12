Charts Deutschland: Spider-Man 2 kommt nicht an Modern Warfare 3 vorbei

Die Spiele-Charts des deutschen Einzelhandels sind da. Auch in der vergangenen Woche konnte “Call of Duty: Modern Warfare 3” auf vielen Plattformen dominieren.

GfK Entertainment schließt die Woche einmal mehr mit der Bekanntgabe der deutschen Gaming-Charts ab, wobei sich die Ranglisten auf den Verkauf der vergangenen Woche im Einzelhandel beziehen.

Die vorderen Ränge bieten keine Überraschungen. Auf den Konsolen PS5, PS4 und Xbox Series X/S führt der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3”, der sich trotz Metascore 56 und User-Score 1,9/10 blendend zu verkaufen scheint.

In den PS5-Charts folgt das von Sony und Insomniac Games veröffentlichte “Marvel’s Spider-Man 2”. Auf den Xbox Series X/S-Konsolen ist es “Assassin’s Creed Mirage”.

GTA 5 ist noch immer gefragt, doch GTA 6 naht

Während der zweite Rang der PS4-Charts von “GTA 5” beansprucht wurde, landete der Rockstar-Blockbuster in der Xbox One-Rangliste auf dem ersten Platz. Die Tage des Titels in den Charts sind allerdings gezählt, da “GTA 6” naht. Der erste Trailer des Spiels bekam heute einen Termin.

Platz 2 der Xbox One-Charts ging an „Mass Effect“ in der Legendary Edition. Da aktuelle Spiele für die beiden jüngsten Xbox-Generation als Cross-Gen-Edition verkauft werden, fließen sie offenbar nur in die Xbox Series X/S-Rangliste ein.

Auf der Switch konnte sich erneut “Super Mario Wonder” durchsetzen, gefolgt von “Nintendo Switch Sports”, das in der Vorwoche auf Platz 6 war. Die Rangliste der PC-Spiele macht einmal mehr deutlich, dass der Digitalverkauf kein Teil der Erhebungen ist. Hier gibt es für den „Landwirtschafts-Simulator 22“ eine Doppelführung, während in den Steam-Charts andere Spiele dominieren.

Die meistverkauften Spiele im Handel – KW 47:

PS5:

(1) Call of Duty: Modern Warfare 3 (2) Marvel’s Spider-Man 2

Xbox Series X/S:

(1) Call of Duty: Modern Warfare 3 (3) Assassin’s Creed Mirage

PS4:

(1) Call of Duty: Modern Warfare 3 (2) GTA 5 – Premium Edition

Xbox One:

(1) GTA 5 – Premium Edition (2) Mass Effect – Legendary Edition

Nintendo Switch:

(1) Super Mario Bros Wonder (6) Nintendo Switch Sports

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Edition (3) Landwirtschafts-Simulator 22 – Platin Edition

Die höchsten Verkaufszahlen des Jahres

Den Daten von GfK Entertainment zufolge wurde hierzulande in der Black Week ein Jahresrekord erzielt. Mehr physische Konsolen- und PC-Spiele als in den Wochen und Monaten zuvor gingen über die Ladentische.

Beim Umsatz erzielten die Händler den zweitbesten Werte 2023. Lediglich im Mai, als „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” auf den Markt kam, fielen die Erlöse ein bisschen höher aus.

