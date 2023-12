Jurassic Park Survival: Eine Survival-Erfahrung mit Dinosauriern kommt

Bock auf eine schaurige Survival-Erfahrung im „Jurassic Park“-Universum? Dann solltet ihr euch das frisch angekündigte „Jurassic Park Survival“ vormerken. Es war einer von zahlreichen Ankündigungen auf den Game Awards 2023.

Überleben um jeden Preis

Hiermit erwartet euch eine First-Person-Erfahrung auf euch, in der es vor allem ums Überleben geht. Das Bekämpfen der Dinosaurier scheint eine eher kleinere Rolle zu spielen. Erkundungs- und Parkour-Elemente scheinen ebenfalls von Bedeutung zu sein.

Spielen werdet ihr Dr. Maya Joshi. Sie wurde zurückgelassen und ist offenbar der einzige Mensch auf Isla Nublar. Demnach seid ihr voll auf euch allein gestellt und müsst mit den vorhandenen Ressourcen auskommen. Nähert sich ein hungriger Dinosaurier, müsst ihr ihm so gut wie möglich ausweichen. Hierbei haben die verschiedenen Dino-Arten individuelle Verhaltensmuster, zudem können sie sich an eure Überlebenstaktik anpassen.

Im Übrigen hatte Konami einst ein Spiel in Entwicklung, das den Titel „Jurassic Park Survival“ trug. Es sollte auf einer geheimen Insel spielen und an den Film „Jurassic Park III“ anknüpfen. Allerdings wurde dieses Projekt im Juli 2001 auf Eis gelegt. Ob das neu angekündigte Game damit was zu tun hat? Schon möglich. Vielleicht handelt es sich aber auch nur um eine Anspielung.

Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt. Immerhin wissen wir, dass sich das Spiel für PS5, Xbox Series X/S und PC in Arbeit befindet.

Weitere Ankündigungen von den Game Awards:

Nun der Trailer, in dem ihr bekannte Dinosaurier-Arten wie den Tyrannosaurus Rex zu Gesicht bekommt:

