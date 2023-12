PS Plus Extra: Erstes Dezember-Spiel könnte feststehen

PS Plus Extra:

Kurz vor der Ankündigung der PS Plus Extra- und Premium-Spiele kam es offenbar zu einem Leak. So sollen Teilnehmer an der PS Stars-Kampagne in diesem Monat einen PS Plus-Titel spielen, der noch gar nicht im PlayStation Plus-Katalog verweilt.

Am morgigen Mittwoch erfolgt um 17:30 Uhr die Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium. Einer der Titel könnte schon im Vorfeld feststehen. Und für den mutmaßlichen Leak sorgte Sony diesmal selbst.

In der PS Stars-Kampagne wird eine neue Challange beworben, die sich direkt auf den PlayStation Plus-Katalog bezieht. Abonnenten werden in der “Must Play”-Herausforderung des Monats aufgefordert, “Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin” zu spielen, wofür sie 50 Punkte erhalten.

Da “Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin” aktuell kein Teil des PlayStation Plus-Katalogs ist, liegt der Schluss nahe, dass es morgen zu einer Bestätigung kommen wird. Die Freischaltung der neuen PS Plus-Spiele erfolgt eine Woche später.

Kurioserweise tauchte der Titel auf dem deutschen PlayStation Blog schon vor Wochen in der Headline für die neuen Spiele im November auf, nicht aber im Artikel selbst.

“Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin” kam im März 2022 auf den Markt und konnte bei Kritikern nicht rundum punkten. Der Metascore liegt bei 72, basierend auf nahezu 100 Reviews. Der User-Score von 7.2 sorgte für eine Bestätigung dieser Einschätzung.

Mögliche PS Plus Premium-Neuzugänge für Klassiker-Katalog

Auch erste Klassiker für die Premium-Stufe könnte feststehen. So sorgte das Ratingboard in Taiwan kürzlich für die Einstufung von „Star Wars Episode I: The Phantom Menace“. Als Zielplattformen dienen die PS4 und PS5.

Ursprünglich auf den Markt kam der “Star Wars”-Klassiker im Jahr 1999 für PC und PSOne. Und auch vorherige Einstufungen dieser Art waren ein verlässlicher Hinweis auf die Aufnahme in den Katalog von PS Plus Premium.

Schon im November wurden in Taiwan die folgenden Klassiker eingestuft, die ebenfalls im Dezember dabei sein könnten:

Disney/Pixar Buzz Lightyear of Star Command (PS1)

Thrillville: Off the Rails (PSP)

Thrillville (PSP)

Gewissheit haben wir morgen um 17:30 Uhr, sobald die Neuzugänge für PlayStation Plus Extra und Premium offiziell angekündigt wurden. Deren Freischaltung erfolgt am 19. Dezember 2023 gegen 11 Uhr. Gleichzeitig fliegen einige Games aus dem Katalog heraus.

PS Plus: Season of Play mit Gewinnspielen, Rabatten und allerlei Aktivitäten angekündigt

Die ersten Dezember-Neuzugänge für PS Plus wurden vor einigen Tagen freigeschaltet. Zu den neuen Essential-Games gehören “Lego 2K Drive”, “Powerwash Simulator” und “Sable”.

