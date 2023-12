James McCaffrey: Stimme von Max Payne verstorben

Am 17. Dezember 2023, also dem gestrigen Sonntag, ist der Schauspieler James McCaffrey verstorben. Die Todesursache: Krebs. Der Amerikaner irischen Ursprungs wurde 65 Jahre alt.

McCaffrey ist vor allem für seine Stimme bekannt, die er dem Videospiel-Protagonisten Max Payne geliehen hat. Erstmals sprach er den rachsüchtigen Polizisten im Jahr 2001, als die Reihe geboren wurde. Zwei Jahre später folgte dann der Nachfolger, ehe im Jahr 2010 Teil drei folgte. In all diesen Ablegern sprach McCaffrey die titelgebende Hauptfigur.

Auch in Alan Wake 2 war er dabei

Doch auch in anderen Spielen von Remedy Entertainment wirkte McCaffrey mit. So sprach er in „Control“ Zachariah Trench. Und auch an „Alan Wake 2“, das im diesjährigen Oktober erschien, war der Schauspieler beteiligt: Alex Casey, Sagas Partner beim FBI, hat seine Stimme. Darüber hinaus sprach McCaffrey im 2008 veröffentlichten „Alone in the Dark“ die Hauptfigur Edward Carnby.

Im „Max Payne“-Film, wo Mark Wahlberg die Hauptrolle spielte, war der Synchronsprecher des Polizisten ebenfalls vertreten. Hier spielte er den FBI-Agenten Jack Taliente, was sich als Cameo-Auftritt versteht.

Übrigens war James McCaffrey im Jubiläumsvideo für „Max Payne“ zu sehen. Damit feierte Remedy den 20. Geburtstag der Action-Reihe. Gleich am Anfang verlor er ein paar Worte.

Remedy hat sich inzwischen zum Tod des langjährigen Kollegen geäußert: „Wir sind zutiefst traurig über den Tod unseres geliebten Freundes und Mitarbeiters James McCaffrey, der ikonischen Stimme von Max Payne und Alex Casey. Sein bemerkenswertes Talent hat unseren Charakteren Leben eingehaucht und einen bleibenden Eindruck in unserer Gemeinschaft hinterlassen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.“

Kreativdirektor Sam Lake veröffentlichte über seinen eigenen Acount noch einen separaten Beitrag. Er ist „untröstlich“ wegen des Tods seines Kollegen und weist auf 25 Jahre Zusammenarbeit hin. Seiner Beschreibung zufolge war McCaffrey „ein liebenswerter Mann, lieber Freund, wichtiger Teil der Remedy-Familie und brillanter Schauspieler.“

Klar ist jedenfalls seit April 2022, dass der finnische Entwickler an Remakes von „Max Payne 1+2“ arbeitet. Es sind bedeutende Projekte für das Studio, mit denen die Original-Teile umfassend modernisiert werden sollen. Ob der verstorbene Schauspieler hier beteiligt sein sollte, ist nicht bekannt.

