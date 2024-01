Star Wars Outlaws: Ende 2024? Ubisoft bezieht Stellung zu den Gerüchten um den Release

In dieser Woche sorgte der Blog-Eintrag eines Disney Parks für das Gerücht, dass das Open-World-Abenteuer "Star Wars: Outlaws" Ende 2024 erscheint. In der Zwischenzeit bezog auch Ubisoft Stellung zu dem Ganzen.

Pünktlich zum Start in das neue Jahr versorgte uns die Gerüchteküche in dieser Woche mit frischer Kost. So sorgte ein Blog-Eintrag eines Disneys Parks für Spekulationen um den Releasezeitraum von „Star Wars: Outlaws“.

In dem Eintrag wurde darauf hingewiesen, dass der Open-World-Titel für eine Veröffentlichung Ende 2024 vorgesehen ist. In der Zwischenzeit bezogen auch die Verantwortlichen von Ubisoft Stellung zu den Gerüchten um den Releaezeitraum und wiesen darauf hin, dass die Angaben des Disney Parks nicht zutreffend sind.

Näher ins Detail ging das Unternehmen allerdings nicht und spricht auch weiterhin nur davon, dass „Star Wars: Outlaws“ im Laufe des Jahres 2024 erscheint.

Passend zu Ubisofts Stellungnahme wurde der Hinweis auf den Release Ende des Jahres mittlerweile aus dem Blog-Eintrag entfernt.

Entwickler legen großen Wert auf den Kanon

„Star Wars: Outlaws“ entsteht bei den Entwicklern von Ubisoft Massive und versteht sich als der erste Open-World-Titel im „Star Wars“-Universum. Wir schlüpfen in die Rolle der jungen Schurkin Kay Vess, die sich mit ihrem knuffigen Begleiter Nix mehr schlecht als recht durch das Leben schlägt.

Auch wenn wir uns in „Star Wars: Outlaws“ auf die Möglichkeit freuen dürfen, eine Geschichte voller neuer Schauplätze und Charaktere zu erleben, legen die Entwickler großen Wert auf den Kanon von „Star Wars“ und möchten diesen in „Outlaws“ respektieren. Dadurch soll eine spannende wie authentische „Star Wars“-Erfahrung geboten werden.

„Wir wollten das Vorhandene respektieren und ehren. Aber gleichzeitig sehen, wohin wir die Geschichte auf neue Wege bringen können“, so Ubisoft Massives Narrative-Director Navid Khavari. „Für uns und Lucasfilm Games dreht sich alles um die Authentizität, und wir müssen sicherstellen, dass Kayss Geschichte in die weitreichende Galaxie von Star Wars passt.“

„Star Wars: Outlaws“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Ende Oktober wies Ubisoft darauf hin, dass ein großer Titel auf das Geschäftsjahr 2024/2025 verschoben wurde.

Schnell wurde spekuliert, dass es sich hierbei um „Star Wars: Outlaws“ handeln könnte. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann würde der Open-World-Titel frühestens am 1. April 2024 erscheinen.

Quelle: Kotaku

