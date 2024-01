Final Fantasy XVII: „Zeit für jemand Neues“ – Yoshi-P über den nächsten Teil

Sonys Shuhei Yoshida und sein Namensvetter Naoki Yoshida haben ein Gespräch geführt. Hier ging es unter anderem um den nächsten „Final Fantasy“-Ableger.

Erst einmal machte der Entwickler von Square Enix klar: Noch wurde nicht beschlossen, wer als Game Director von „Final Fantasy XVII“ agiert. Er deutete jedoch an, dass er selbst es nicht sein wird.

Ich hatte die Gelegenheit, an zwei dieser Spiele zu arbeiten – Final Fantasy 14 und Final Fantasy 16 – also ist es vielleicht an der Zeit für jemand Neues. Anstatt die gleichen alten Leute mit dem nächsten Spiel zu betrauen.

Naoki Yoshida über den 17. „Final Fantasy“-Ableger