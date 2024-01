PS5: Vielversprechendes Spiel des PlayStation-China-Hero-Projects erscheint 2024

Der Publisher CE-Asia und der Entwickler SenseGames haben angekündigt, dass das postapokalyptische Science-Fiction-Action-RPG “AI LIMIT” in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Die Enthüllung des Titels erfolgte 2019 als Teil des PlayStation-China-Hero-Projects.

Der Launch von “AI LIMIT” ist für PS5 und PC vorgesehen. Zuvor geplant war ebenfalls eine Version für die in die Jahre gekommene PS4. Allerdings wurde die Entwicklung gestoppt, was angesichts der fortschreitenden Generation und des Übergangs vieler Entwickler auf eine exklusive Current-Gen-Entwicklung keine Überraschung ist.

Gegen Monster und eine mysteriöse Substanz

“AI LIMIT” spielt in einer fernen Zukunft und rückt eine Welt in den Fokus, in der die Zivilisation zusammengebrochen ist. Der Schauplatz ist von einer mysteriösen Substanz namens „Mud“ verseucht, Monster streifen umher und die Überlebenden kämpfen um ihr Leben.

Spieler schlüpfen in diesem Setting in die Rolle von Arrisa, einem mächtigen Wesen namens Blader mit außergewöhnlichen Fähigkeiten zur Regeneration. Im Spielverlauf erkunden sie Ruinen alter Städte, in denen zahlreiche Feinde lauern. Gleichzeitig wird die Wahrheit hinter der Apokalypse aufgedeckt.

Im Bestreben, zahlreichen starken Feinden und bösartigen Monstern entgegenzutreten, hat Arrisa unzählige Male den Tod erlitten und ist wiederauferstanden, betonen der Publisher CE-Asia und Entwickler SenseGames zu “AI LIMIT”.

Die Protagonistin ist mit einer breiten Auswahl an Waffen ausgestattet, die es ihr ermöglichen, verschiedene Kombos durchzuführen. Dabei setzt sie den Herstellerangaben zufolge die individuellen Moves und Fähigkeiten jeder Waffe gezielt ein, um im Kampf die Initiative zu ergreifen.

Nachfolgend kann ein Trailer zu “AI LIMIT” gestartet werden. Unterhalb des Artikels haben wir einige Bilder eingefügt.

Während sich “AI LIMIT” auf den Konsolen ausschließlich an PS5-Besitzer richtet, war auch eine der vorangegangenen Meldungen auf diese Zielgruppe zugeschnitten. In der vergangenen Woche erfolgte die Veröffentlichung von “The Last of Us Part 2 Remastered”, die mit einem Trailer gefeiert wurde.

Besitzer der PS4-Version können recht günstig auf das Remaster upgraden. Und Berichten zufolge erhalten PSN-Kunden, die diese Möglichkeit übersehen haben, automatisch eine Rückerstattung.

Die neusten PS Plus-Spiele für Extra und Premium sind da, was auch für PS4-Besitzer mit einer Mitgliedschaft gilt. Ebenfalls erfolgte kürzlich die Meldung, dass Microsoft für Sony und Nintendo ein guter Publisher sein möchte.

