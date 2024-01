UK-Charts: So schlug sich The Last of Us Part 2 Remastered – Die Top 10 in der Übersicht

Mit "Prince of Persia: The Lost Crown" und "The Last of Us: Part 2 Remastered" erschienen in der letzten Woche gleich zwei namhafte neue Titel. Wie sich diese in den britischen Software-Charts schlugen, verraten die frisch veröffentlichten Top 10 der vergangenen Woche.

Auch 2024 begeht die Videospielindustrie den Start in das neue Jahr mit namhaften Neuveröffentlichungen. In der vergangenen Woche erscheinen beispielsweise „Prince of Persia: The Lost Crown“ und das PS5-Remaster zu „The Last of Us: Part 2“.

Wie sich den von GSD und Gamesindustry.biz veröffentlichten Software-Charts der letzten Woche entnehmen lässt, gelang es allerdings keinem der beiden Neuerscheinungen, die Spitze der britischen Retail-Charts zu erobern. Stattdessen sicherte sich ein weiteres Mal das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ den ersten Platz.

Damit scheint der Titel, der sich im letzten Jahr über 22 Millionen Mal verkaufte, seinen Siegeszug auch 2024 fortzusetzen. Ein weiterer erfolgreicher Titel des Vorjahres folgt auf dem zweiten Platz.

Die Rede ist von Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“. Hier scheinen das Ende der Partnerschaft mit der FIFA und der neue Name keinen negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen zu nehmen.

Zwei Neueinsteiger unter den Top 4

Der erste Neuzugang der Vorwoche stieg auf dem dritten Platz in die britischen Software-Charts ein: „The Last of Us Part 2 Remastered“. Dass es für die PS5-Neuauflage nicht für die Spitzenposition reichte, dürfte unter anderem auf das PS5-Upgrade zurückzuführen sein. Dieses ermöglicht es Besitzern des 2020 veröffentlichten PS4-Originals, ihre Kopie für zehn Euro einem Upgrade auf das PS5-Remaster zu unterziehen.

Mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ sicherte sich in der letzten Woche ein weiterer neuer Titel einen Platz unter den vier meistverkauften Spielen im britischen Einzelhandel. Anschließend folgen diverse alte Bekannte aus den letzten Wochen und Monaten. Darunter der Fighting-Titel „Mortal Kombat 1“ oder Nintendos Plattformer „Super Mario Bros. Wonder“.

Interessanterweise handelt es sich bei „Mortal Kombat 1“ nicht um den einzigen Ableger der blutigen Serie, der sich weiter in den britischen Top 10 hält. Auch das 2020 veröffentlichte „Mortal Kombat 11 Ultimate“ verkaufte sich in der letzten Woche weiterhin überraschend stark. Genug für Platz 8.

Der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“ wiederum büßte einen Platz ein und scheint sich langsam aus den britischen Retail-Top 10 zu verabschieden.

Anbei die kompletten Top 10 der Verkaufswoche vom 15. bis zum 20. Januar 2024.

Platz Titel 1. Hogwarts Legacy 2. EA Sports FC 24 3. The Last of Us Part 2 Remastered 4. Prince of Persia: The Lost Crown 5. Mortal Kombat 1 6. Super Mario Bros. Wonder 7. Call of Duty: Modern Warfare 3 8. Mortal Kombat 11 Ultimate 9. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 10. Mario Kart 8 Deluxe

