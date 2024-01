Dragon’s Dogma 2: Kommende Verbesserung – Spieler trauern Dialogen hinterher

Das kommende "Dragon’s Dogma 2" will einen großen Kritikpunkt aus dem Vorgänger verbessern. Allerdings scheinen die Spieler ein wenig traurig zu sein, dass die Pawns nicht mehr so gesprächig sein werden.

Die Entwickler von Capcom bereiten derzeit den Release von „Dragon’s Dogma 2“ vor. Der Nachfolger des 2012 erschienenen „Dragon’s Dogma“ wird bereits am 22. März 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC veröffentlicht.

Wie das Team zuvor schon angab, soll das kommende Rollenspiel einen großen Kritikpunkt des Erstlings verbessern. Die Pawns, die Begleiter, sollen weniger gesprächig sein oder ihre Phrasen nicht mehr ganz so häufig wiederholen. Anstatt diesen Umstand zu feiern, trauern die Fans des High-Fantasy-RPGs ihren liebsten Phrasen derzeit hinterher.

„Wie soll ich mich nun daran erinnern, dass Wölfe in Rudeln jagen?“

In „Dragon’s Dogma“ kann man nicht nur mit seinem eigenen erstellten Begleiter reisen, sondern sich auch Pawns anderer Spieler ausleihen. Durch die vielen Reisen entwickeln sich die Begleiter weiter und brigen nicht nur neue Items, sondern auch Informationen über die Spielwelt und ihrer Monster mit. Auf Dauer können die wenigen Sätze, die die bis zu drei Begleiter – häufig auch gleichzeitig – äußern, jedoch ziemlich nerven.

Dies sollte man meinen, doch die Spieler trauern den Sätzen, die sich über die Jahre ins Hirn gebrannt haben, scheinbar doch ein wenig hinterher. „Wie soll ich mich nun daran erinnern, dass Wölfe in Rudeln jagen?“, fragt derzeit ein nicht ganz so ernstgemeinter Beitrag auf Reddit, in dem einige Spieler ihre liebsten Phrasen aus „Dragon’s Dogma“ zum Besten geben. „Wie sollen wir wissen, dass wir gerade an einem großen Baum vorbeikommen?“, fragte ein anderer Spieler. „Und dass er aus der Nähe sogar noch größer erscheint“, beendete ein weiterer Nutzer einen berühmten Satz der Pawns.

Neben dem sehr häufig vorkommenden „Wolves hunt in packs“, erinnern sich die Spieler anscheinend auch gerne an die verschiedenen Informationen über die Schwächen von Feinden („Goblins ill like fire!“) sowie die vielen Sätze über die Hauptstadt Gran Soren. „Ich habe das Gefühl, die Entwickler unterschätzen, wie sehr die Community die Meme liebt“, gab ein Nutzer in dem Beitrag an.

Zuletzt sprachen die Entwickler darüber, dass „Dragon’s Dogma 2“ zwar über eine Schnellreise-Funktion verfügt, diese im Gegensatz zu anderen Spielen jedoch eingeschränkt wird. Laut dem Game Director Hideaki Itsuno sei das Reisen ohne Schnellreise nur langweilig, wenn auch das Spiel langweilig sei. Deshalb wolle das Team das Reisen in „Dragon’s Dogma 2“ unterhaltsam gestalten.

Quelle: Reddit

