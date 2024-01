Dragon’s Dogma 2: Jeder Neueinsteiger kann „getrost eintauchen“

Neulinge werden in „Dragon’s Dogma 2“ nichts verpassen. Das gab Game Director Hideaki Itsuno im Gespräch mit GamesRadar zu verstehen.

Hauptcharakter hat Amnesie

„Das Spiel beginnt mit einer Hauptfigur, die ihr Gedächtnis verloren hat“, verrät der Entwickler.

Dementsprechend weiß der Charakter nicht mehr als ein blutiger Anfänger. Auf eurer Reise trefft ihr jedenfalls Charaktere, die euch auf den neuesten Stand bringen. So erfahrt ihr, was im Vorgänger wichtiges passiert ist.

Itsuno verspricht jedem Spieler: „Selbst wenn du Dragon’s Dogma zum ersten Mal spielst, kannst du also getrost eintauchen.“

Einen Protagonist mit Amnesie sehen wir definitiv nicht das erste Mal in einem Videospiel. Originell ist diese Idee also nicht, aber definitiv bewährt. So kann Capcom den Nachfolger allen Spielern zugänglich machen, was bei einem 12 Jahre alten Original mehr als sinnvoll ist. Schließlich dürfte ein Großteil der Interessenten den Vorgänger nie gespielt haben.

Für die lange Wartezeit entschuldigte sich Itsuno letzten Monat. Dabei zeigte er sich dankbar für den langjährigen Support der Fans. Diese Unterstützung habe definitiv dazu beigetragen, einen Nachfolger zu verwirklichen.

„Dragon’s Dogma 2“ kostet euch 74,99 Euro. Auch Capcom hat sich mittlerweile dazu entschieden, die Preise anzuheben. Möchtet ihr mehr Inhalt haben, solltet ihr zur Deluxe Edition greifen. Hierfür zahlt ihr 84,99 Euro und erhaltet mehrere Gegenstände, die euch den Start erleichtern.

