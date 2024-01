Dragon’s Dogma 2: Kampf, Klassen & Erkundung – 18 Minuten Gameplay stehen bereit

Zum Start in das neue Jahr zeigt sich Capcoms Action-Rollenspiel "Dragon's Dogma 2" in einem ausführlichen Gameplay-Video. Dieses ermöglicht uns einen Blick auf vier Klassen und zeigt zudem Szenen aus der Erkundung der Spielwelt und dem Kampfgeschehen.

Nach mehr als zehn Jahren der Wartezeit erscheint in ein paar Wochen endlich der heiß ersehnte Nachfolger zu Capcoms Action-Rollenspiel „Dragon’s Dogma“.

Pünktlich zum Start in das neue Jahr zeigt sich das Sequel in einem ausführlichen Gameplay-Video, das von IGN zur Verfügung gestellt wurde. Das besagte Video bringt es auf eine Länge von knapp 18 Minuten und liefert uns ausführliche Eindrücke aus den Anfängen von „Dragon’s Dogma 2“.

Zum einen werden mit dem Kämpfer, dem Schurken, dem Krieger und dem Zauberer vier unterschiedliche Klassen präsentiert, die in den zahlreichen Auseinandersetzungen auf individuelle Strategien, Stärken und Fähigkeiten zurückgreifen.

Darüber hinaus dürfen wir uns auf Szenen aus dem Kampfgeschehen und der Erkundung der Spielwelt von „Dragon’s Dogma 2“ freuen.

Verzicht auf Skripts garantieren eine dynamische Spielerfahrung

Solltet ihr das erste „Dragon’s Dogma“ gespielt haben, dann warten im Nachfolger nicht allzu viele Überraschungen, da die meisten beliebten Features ein Comeback feiern werden. Darunter die unterschiedlichen Klassen oder das Pawn-System, das es euch ermöglicht, Begleiter zu rekrutieren, die euch sowohl im Kampf als auch im Bereich der Erkundung oder der Lösung von Quests eine wertvolle Hilfe sind.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler von Capcom, dass sie bei der Gestaltung der Spielwelt komplett auf geskriptete Elemente und Ereignisse verzichten. Dies führt laut dem verantwortlichen Game Director Hideki Itsuno zu einer dynamischen Spielerfahrung, die immer wieder für Überraschungen sorgt.

„Es gibt keine unsichtbaren Auslöser oder Trigger, die bestimmte Ereignisse auslösen. Alles, was an diesem Tag passiert ist, geschah dynamisch, aufgrund der Wechselwirkung der Regeln und Systeme des Spiels miteinander“, ergänzte Itsuno.

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Nachdem in der Vergangenheit diverse große Publisher ihre Preise für Spiele erhöhten, zieht Capcom in Kürze nach.

Demnach wird es sich bei „Dragon’s Dogma 2“ um den ersten Titel von Capcom handeln, der für 69,99 US-Dollar beziehungsweise 79,99 Euro angeboten wird.

