Dragon’s Dogma 2: Capcom zieht bei den Preiserhöhungen für Spiele nach

Im Gegensatz zu anderen Publishern hielt Capcom bisher am 69,99 Euro-Preisschild für große Triple-A-Produktionen fest. Diese Zeiten sind allerdings spätestens mit "Dragon's Dogma 2" vorbei.

In den vergangenen Jahren entschied sich der Großteil der führenden Publisher dazu, die Preise für Triple-A-Produktionen anzugehen. Während der Preis in den USA von 59,99 auf 69,99 US-Dollar stieg, werden Spielerinnen und Spieler in Europa mittlerweile mit Preisen zwischen 74,99 und 79,99 Euro zur Kasse gebeten.

Einer der wenigen großen Publisher, der bisher auf eine Preiserhöhung verzichteten, waren die „Resident Evil“- und „Devil May Cry“-Macher von Capcom. Dieser hielt bis zuletzt am alten Preisschild für Triple-A-Produktionen fest und veröffentlichte hierzulande auch das Remake zu „Resident Evil 4“ oder „Street Fighter 6“ für 69,99 Euro.

Wie Capcom bestätigte, ist damit aber bald Schluss. Demnach handelt es sich bei „Dragon’s Dogma 2“ um den ersten Titel, den Capcom in den USA für 69,99 US-Dollar anbietet.

Ein Blick in den PlayStation Store verrät, dass der Preis von „Dragon’s Dogma 2“ in Europa bei 74,99 Euro liegt.

Capcoms Präsident hält Videospielpreise für zu niedrig

Überraschend kommen die Preiserhöhungen von Capcom nicht. So wies Haruhiro Tsujimoto, der COO und Präsident des japanischen Publishers, erst Ende September darauf hin, dass die Preise für Videospiele seiner Meinung nach zu niedrig sind.

„Ich persönlich bin der Meinung, dass die Spielepreise zu niedrig sind. Die Entwicklungskosten sind etwa 100 Mal höher als zu Zeiten des Famicom (NES). Aber die Preise für Software sind nicht so stark gestiegen“, gab er zu verstehen.

Aussagen, die bereits vermuten ließen, dass Capcom bei den Preiserhöhungen von Videospielen auf kurz oder lang mitziehen wird. Bei „Dragon’s Dogma 2“ ist es also so weit. In wie weit sich die Preissteigerungen auf kleinere Projekte des im japanischen Osaka ansässigen Publishers auswirken werden, wurde nicht verraten.

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Im Zuge eines Gameplay-Showcase, den ihr euch hier anschauen könnt, lieferte uns Capcom in dieser Woche ausführliche neue Eindrücke aus dem Rollenspiel.

