Dragon’s Dogma 2: Gameplay, Details und der Releasetermin zum heiß erwarteten RPG

Wie vor wenigen Tagen angekündigt, versorgte uns Capcom am heutigen Dienstag Abend mit einem umfangreichen Gameplay-Showcase zum kommenden Rollenspiel „Dragon’s Dogma 2“.

Im Zuge der knapp 15 Minuten langen Präsentation ermöglichen uns die Entwickler einen ausführlichen Blick auf das ambitionierte Fantasy-Abenteuer. Unter anderem geht es um die Spielwelt, das Kampfsystem und die Pawns genannten Begleiter. Zu Wort kommen dabei Director Hideaki Itsuno und Produzent Yoshiaki Hirabayashi. Die Gameplay-Präsentation haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Ergänzend zu den neuen Spielszenen veröffentlichte Capcom den Releasetermin von „Dragon’s Dogma 2“. Eine Überraschung gibt es hier allerdings nicht, da der Termin kürzlich bereits von der PEGI und Steam geleakt wurde.

So erscheint „Dragon’s Dogma 2“ in der Tat am 22. März 2024.

Ein Held, ein Herz und die Jagd auf einen Drachen

Geht es um die Geschichte von „Dragon’s Dogma 2“, dann orientieren sich die Entwickler von Capcom bis zu einem gewissen Grad am ersten Teil. Nach wie vor schlüpfen wir in die Rolle eines sogenannten Erweckten. Als ehemaliger Soldat stellte sich der Protagonist einem Duell mit einem mächtigen Drachen.

Mit dem besseren Ende für die gigantische Echse, die dem unfreiwilligen Helden das Herz herausriss und diesen in einen Erwachten verwandelt. Genau wie im ersten Teil besteht unsere Aufgabe in „Dragon’s Dogma 2“ darin, den Drachen zur Strecke zu bringen und das Herz des Erweckten zurückzuerobern.

Ein weiteres bekanntes Element aus dem ersten Teil, das in „Dragon’s Dogma 2“ zurückkehrt, ist das Pawn-Systems. Bei den Pawns haben wir es mit vielseitigen Begleitern zu tun. Vor dem Start ins Spiel führt euer Weg in einen Editor, in dem ihr euren Begleiter erstellt. Anschließend fungieren die Pawns als Begleiter eurer Gruppe. Durch die Möglichkeit, eure Begleiter an andere Erweckte auszuleihen, entwickeln sich die Pawns ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im Kampf kontinuierlich weiter.

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

