PS5: Slim-Cover und neuer Dualsense-Controller erhältlich

Der PS5-Controller in der Farboption "Sterling Silver" ist da. Und auch Besitzer der PS5 Slim werden nicht vernachlässigt. Für die geschrumpfte Konsole landeten die ersten Cover im Verkauf.

Nachdem die PS5 Ende 2020 in einem schwarz-weißen Einheitslook den Markt erreichte, folgten weitere Farboptionen. Die Controller können in unterschiedlichen Editionen gekauft werden und auch sogenannte Cover bringen mehr Farbe in das Gaming-Zimmer.

Heute kam eine neue Option hinzu und selbst PS5 Slim-Besitzer dürfen ihre Konsole fortan aufhübschen.

Neu ist der DualSense-Controller in der Farboption Sterling Silver. Er ist ein Teil der Deep Earth-Collection, die zwei weitere Modelle umfasst. Sie kamen bereits Ende 2023 auf den Markt.

Inspirieren ließ sich Sonys Design-Team von den “kraftvollen Farbtönen” in den Tiefen der Erde, die mit einem Metallic-Finish ins rechte Licht gerückt werden.

Der PS5-Controller in der Farbversion Sterling Silver wird bei Amazon für 74,99 Euro verkauft. Auch die zuvor veröffentlichten Farboptionen Cobalt Blue und Volvanic Red sind dort gelistet.

Cover für PS5 Slim veröffentlicht

Die PS5 erlaubt es Spielern, die seitlichen Abdeckungen zu entfernen und durch alternative Modelle zu ersetzen. Bisher blieb diese Möglichkeiten Besitzern der Launch-PS5 vorbehalten. Das Ende 2023 veröffentlichte Slim-Modell der Sony-Konsole blieb zunächst außen vor.

Wie ein Blick in den Shop von Sony verrät, sind fortan auch Slim-Kunden in der Lage, passende PS5-Cover zu erwerben. Das Angebot scheint zunächst auf die Modelle der Deep Earth Collection beschränkt zu sein, sodass die Farboptionen Sterling Silver, Volcanic Red und Cobalt Blue zur Verfügung stehen.

Die PS5 Slim kann mit alternativen Covern dekoriert werden. Den Anfang macht die Deep Earth Collection.

Die Sterling Silver-Variante der Cover ist auch für Besitzer der “dicken” PS5 neu und wurde heute zusammen mit dem farblich passenden Controller eingeführt. Nachfolgend sind die entsprechenden Produkteinträge bei PlayStation Direct verlinkt.

Großartig angekündigt wurde die Verfügbarkeit der PS5-Slim-Cover nicht. Allerdings machte die CES 2024 deutlich, dass sich Sony auf die Markteinführung vorbereitet. Eine vorherige Ankündigung grenzte zumindest den Zeitraum ein.

Still und heimlich eingeführt wurde mit der PS5 Slim eine neue Revision des DualSense-Controllers, der Ende des vergangenen Jahres mit dem Zusatz “V2” bei ersten Händlern auftauchte. Ein misslungener Produkteintrag und missglückte Schlussfolgerungen ließen im Januar die Hoffnung aufkommen, dass sich an der Akkulaufzeit etwas getan hat. Davon ist allerdings nicht auszugehen:

Bei der nächsten großen Hardware-Einführung dürfte es sich um die PS5 Pro handeln, die angeblich in diesem Jahr eine neue Kauf-Option bieten und Spieler mit mehr Leistung beglücken wird.

Gerüchten zufolge wird die Upgrade-Konsole pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Läden stehen. Doch auch der Ende 2023 eingeführte Handheld PlayStation Portal verdeutlicht, dass es einmal mehr zu einer Lieferknappheit kommen dürfte.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren