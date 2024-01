Until Dawn: PS5-Remake/Remaster erhält weiteren Hinweis – Update

Until Dawn:

"Until Dawn" landet auf der PS5, sofern wir einem bekannten Leaker Glauben schenken können. Dass er auch diesmal ins Schwarze treffen dürfte, verdeutlicht ein weiterer Hinweis.

Update: Bei einer weitergehenden Prüfung stellte sich heraus, dass die Verfügbarkeit im PlayStation Store in einigen Regionen schon seit längerer Zeit eingeschränkt ist – zumindest im Web-Store. Auf der Konsole kann der Titel weiterhin gekauft werden.

Ursprüngliche Meldung: “Until Dawn” erscheint mit hoher Wahrscheinlichkeit noch einmal als PS5-Version. Während die Ankündigung aussteht, sorgte ein bekannter Leaker für einen entscheidenden Hinweis.

Billbil-kun machte sich in den Vorjahren mit regelmäßigen Leaks der PS Plus-Spiele einen Namen und weitete sein Schaffensgebiet in den vergangenen Monaten auf weitere Themenbereiche aus. Die Folge waren Berichte, die den offiziellen Ankündigungen der Publisher zuvorkamen.

Seine neuste Vorhersage widmet sich dem Horrorspiel “Until Dawn”, das laut Billbil-kun für PS5 und PC in der Entwicklung ist. Einen Termin könne er nicht nennen. Auch ist unklar, ob ein Remake oder ein Remaster auf uns zukommen. Allerdings werde die Ankündigung in den nächsten zwei Wochen erfolgen.

Weiterer Hinweis auf PS5-Version von Until Dawn?

Dass der Leaker seine Erfolgsbilanz tatsächlich ausbauen könnte, verdeutlicht ein weiterer Hinweis. In einigen Regionen, darunter Deutschland, ist “Until Dawn” im PlayStation Store nicht mehr zum Kauf erhältlich.

Zuvor wurde die PS4-Version mit einem Preis von 19,99 Euro und dem PS-Plus-Extra-Hinweis gelistet. Bei einem erneuten Aufruf des Produkteintrags im PlayStation Store heißt es nur noch: “Nicht zum Kauf erhältlich”.

Warum das Spiel von Supermassive in einigen Regionen nicht mehr erhältlich ist, in anderen Stores aber weiterhin zum Verkauf steht, ist offen. Es darf allerdings als Hinweis dafür gesehen werden, dass im Hintergrund bestimmte Maßnahmen ergriffen werden.

PS4-Spiele sind mit wenigen Ausnahmen vollumfänglich auf der PS5 spielbar, was Publisher und Entwickler nicht davon abhält, ihre Games noch einmal explizit für die neue Generation zu veröffentlichen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Aufgrund der Leistung der PS5 kann die Grafik verbessert werden. Die Ladezeiten profitieren von der SSD und auch die DualSense-Funktionen sind ein Teil des PS5-Feature-Umfangs.

In der PS4-Version kam “Until Dawn” im Jahr 2015 auf den Markt. Mit einem Metascore von 79 und einem User-Score von 8.3 konnte der Horrortitel bei Fachpresse und Spielern gleichermaßen punkten. Das Remake oder Remaster soll seit mindestens einem Jahr in der Entwicklung sein. Die Unterschiede sind in der folgenden Übersicht erklärt:

Weitere Gerüchte zur nächsten State of Play

Laut Billbil-kun wird die aufgepimpte Version von “Until Dawn” während der kommenden State of Play-Ausgabe angekündigt. Schon zuvor kamen Gerüchte über eine solche Show auf.

Aufmerksame Beobachter werden bemerken, dass der vom Leaker genannte Zeitrahmen von zwei Wochen in Einklang mit dem steht, was Billbil-kun zuvor für die bevorstehende große Enthüllung von “Death Stranding 2” genannt hatte.

Da Sony die State of Play-Ausgaben stets kurzfristig angekündigt, könnten die Bestätigung und Ausstrahlung erneut dicht beieinander liegen. Einzelheiten erfahren wir vielleicht in der kommenden Woche.

