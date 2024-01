Tekken 8: Das sind die 10 besten Kämpfer für blutige Anfänger

Fighting-Fans haben Grund zur Freude: “Tekken 8” kam am gestrigen Freitag für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Schon die vorherigen Testwertungen machten reichlich Lust auf das neue Kampfspiel von Bandai Namco.

Trotz der recht hohen Einsteigerfreundlichkeit kann das Spiel für Anfänger überfordernd wirken – allein schon, weil ganze 32 Charaktere zur Auswahl stehen. Mit jedem einzelnen davon könnt ihr unzählige Kombis ausführen, die ihr fleißig üben müsst.

Um euch den Einstieg zu erleichtern, haben wir die Kämpfer herausgepickt, die für Anfänger besonders gut geeignet sind.

Jin Kazama

Wie überraschend. Die zentrale Figur der “Tekken”-Reihe nennen wir als Erstes. Allerdings aus gutem Grund, denn der Karate-Kämpfer besitzt im Gegensatz zum Vorgänger ein relativ einfaches Move-Set. Das heißt aber keinesfalls, dass seine Attacken und Kombos schwächer sind als die von anderen. Absolut nicht! Probiert Jin im Trainingsmodus aus und prägt euch ein paar simple Kombinationen von ihm ein.

Ein kleiner Vorteil: Ihr spielt Jin zu einem Großteil im cinematischen Story-Modus von „Tekken 8“, weshalb ihr euch mit ihm dort bereits vertraut machen könnt.

Paul Phoenix

Ein wahres Urgestein, denn Paul ist bereits seit dem ersten Teil aus dem Jahr 1994 vertreten. Seine Turmfrisur hat er zwar nicht mehr, dafür aber seine wuchtige Power. Genau deswegen ist er eine beliebte Wahl bei den Spielern.

Warum? Paul hat mächtig Dampf hinter seinen Schlägen, weshalb Anfänger mit ihm ordentlich Schaden austeilen können. Bereits kurze Kombos können verheerenden Damage auslösen. Und seine Deathfist ist ohnehin tödlich. Insgesamt ein simpler, sehr ausgeglichener Kämpfer.

Marshall Law

Pauls Kumpel hat zwar weniger Power, ist dafür aber deutlich rasanter unterwegs. Er ist ein flinker und wendiger Kämpfer, mit dem in „Tekken 8“ praktisch jeder zurechtkommt. Ihr könnt in seiner Rolle viele schnelle Angriffe hintereinander ausführen, die sich zu gewaltigem Schaden summieren können. Angelehnt ist er übrigens an die Kampfkunst-Ikone Bruce Lee.

Shaheen

Eigentlich das Gleiche wie bei Marshall: Der Wüstenfalke ist dank simpler Steuerung und ausgeglichenen, schnellen Fähigkeiten ein brillanter Einstiegscharakter. Daher macht es richtig Spaß, mit ihm als unerfahrener Spieler durch die Kampfarena zu wirbeln.

Claudio Serafino

Ähnlich wie Paul ein leicht zu verstehender „Tekken 8“-Kämpfer, der auch mit einzelnen Schlägen mächtig Schaden verursachen kann. Er eignet sich super für Leute, die gerne auf Konter setzen.

Leo

Dieser Kämpfer aus Deutschland ist ebenfalls gut für unerfahrene Spieler geeignet. Genau wie die zuvor genannten Fighter spielt sich Leo unkompliziert. Er hat simple integrierte Mixups und Kombos, die schnell in Fleisch und Blut übergehen.

Jack-8

Kein Mensch, sondern eine 400 Kilo schwere Kampfmaschine. Sein Kampfstil: Rohe Gewalt. Auch ihr selbst als Spieler müsst kein Martial-Arts-Experte sein, um mit Jack in „Tekken 8“ erfolgreich zu sein. Dieser Kampfroboter hat so eine Wucht hinter seinen Fäusten und Tritten, dass es mehr auf Timing als auf lange Kombos ankommt. Behilflich ist außerdem seine hohe Reichweite.

Raum schafft er mit seinen großen Backsteps, während ihr die schwachen Sidesteps vernachlässigen könnt. Gerade Anfänger nutzen seitliche Schritte kaum, was ein weiterer Grund für Jack ist.

Alisa Bosconovitch

Alisa ist, wie auch Jack, kein Mensch. Dass es sich um einen Roboter handelt, sieht man ihr jedoch nicht an, da sie eine Androidin ist.

Wie auch immer: Alisa zählt zu den besten Kämpfern für den Anfang. Spielt ihr online, ist sie gerade auf den unteren Rängen eine ausgezeichnete Wahl. Hier halten sich nämlich viele Spieler auf, die in geduckter Haltung wenig blocken und parieren. Alisas Low-Angriffe bieten sich hier perfekt an, um diese Schwachstelle auszunutzen! Doch auch in allgemeiner Hinsicht hat sie ausgefallene Attacken, die sich nicht so leicht kontern lassen.

Das Einzige, was ihr zwingend beachten müsst: Offensiv kämpfen! Mit diesem Char seid ihr in „Tekken 8“ gezwungen, nach vorn zu gehen.

Asuka Kazama

Wie der verwandte Jin ist Asuka einfach zu spielen. Sie ist eine Allrounderin, die über Konterfähigkeiten verfügt und sich zudem wegen ihren verschiedenen Paraden defensiv spielen lässt. Deshalb lassen sich vor allem aggressive Spieler mit ihr leicht bewältigen.

Victor Chevalier

Von den drei „Tekken 8“-Neuzugängen ist Victor besonders zugänglich. Der französische James Bond bringt für sein Debüt mehrere Waffen mit sich, womit sich viele einzigartige Attacken ausführen lassen.

Dies ist allerdings nicht der Grund, warum er sich an Neulinge richtet: Seine wichtigsten Kombis erfordern nur wenig Aufwand. Ihr werdet das schnell merken, wenn ihr ihn ein wenig austestet.

Eines noch: Legt nicht zu viel Wert auf irgendwelche Tier-Lists aus dem Internet. Richtet euch stattdessen nach eurem Gefühl und nehmt den Kämpfer, der euch persönlich gut gefällt. Solange ihr nicht auf professioneller Ebene spielt, könnt ihr mit jedem Char erfolgreich sein.

Dennoch sind die oben genannten Kämpfer extrem einfach zu spielen und daher für euren Einstieg in “Tekken 8” hervorragend geeignet. Probiert sie also unbedingt aus!

Jetzt dürft ihr uns erzählen: Mit welchem Kämpfer habt ihr als Anfänger in „Tekken 8“ die besten Erfahrungen gemacht? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wer euer persönlicher Favorit ist!

