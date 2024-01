Dragon’s Dogma 2: Nur ein Speicher-Slot und enttäuschendes FPS-Gerücht

Capcom bringt mit “Dragon’s Dogma 2” im März einen Nachfolger des 2012 veröffentlichten RPG-Klassikers auf den Markt. Der Launch erfolgt für Current-Gen-Konsolen und PC. Neuste Informationen legen allerdings nahe, dass der Titel nicht die im Jahr 2024 erwarteten Standards erreicht.

“Dragon’s Dogma 2” wird auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X unbestätigten Erkenntnissen nach nur mit 30 Bildern pro Sekunde laufen. Für diese Aussage sorgte ein japanischer Insider, der erfahren haben möchte, dass ein 60 FPS-Performance-Modus nicht geplant sei.

Tech4Gamers knöpfte sich auf Basis der Insider-Aussagen die neuesten PC-Spezifikationen von “Dragon’s Dogma 2” vor und verglich sie mit den PS5-Spezifikationen.

Laut Capcom wird für PC-Spieler, die 30 FPS erwarten, ein Ryzen 5 3600 Prozessor empfohlen. Dieser sei gleichwertig oder sogar besser als der in der PS5 verbaute Prozessor, was die mutmaßliche Limitierung auf Konsolen untermauert.

Bestätigt ist die Begrenzung auf 30 FPS damit nicht. Allerdings verhält sich Capcom in Bezug auf die Performance des RPGs auf Konsolen erstaunlich bedeckt.

Dragon’s Dogma 2 mit nur einem Speicherstand

Während hinter der Framerate des Capcom-Titels noch ein Fragezeichen steht, können sich Spieler auf eine Limitierung der Speichermöglichkeiten einstellen.

Eine aktuelle Vorschau von IGN Japan (via TheGamer) zum kommenden “Dragon’s Dogma 2” macht deutlich, dass das Spiel keine Option für mehrere Speicherstände bieten wird: “Es gibt nur einen Speicherplatz in diesem Spiel. Automatische und manuelle Speicherungen teilen sich diesen Platz“, heißt es.

Spieler von “Dragon’s Dogma 2” können demnach nicht mehrere Spielstände anlegen und müssen die vorhandene Speicherdatei im Verlauf ihrer Reise überschreiben. Auch der Vorgänger setzte auf diese Art des Speichervorgangs.

Fans sind von der Entscheidung wenig angetan: „Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass sie diesen Weg gehen“, meint ein Reddit-Nutzer. “Ich hätte gerne mehrere Charaktere gleichzeitig gespielt. Capcom, warum?”

Ebenfalls heißt es in Vorschau, dass der Titel „für moderne Open-World-Standards ziemlich schwer“ ausfällt.

Der Verzicht auf ein Schnellreisesystem wurde schon zuvor angesprochen:

Sich selbst in das Spiel stürzen können sich Käufer in wenigen Wochen: „Dragon’s Dogma“ erscheint am 22. März 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC – samt einer Preiserhöhung.

