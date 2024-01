PlayStation: Neue strategische Partnerschaften? Sony investiert in Südafrika

Auf der Suche nach potenziellen Highlights und talentierten Entwicklerstudios investierten PlayStation und Sony Interactive Entertainment in den vergangenen Jahren auch in ausgewählte Schwellenländer.

Aus diesen Investitionen gingen Initiativen wie das „China Hero Project“ oder das „India Hero Project“ hervor. Dank dieser Programme wurde ausgewählten Titeln aus China und Indien der Weg auf die PlayStation-Konsolen geebnet. Aktuellen Berichten zufolge könnte Sony Interactive Entertainment nun eine weitere aufstrebende Region für strategische Partnerschaften ins Auge gefasst haben: Den afrikanischen Kontinent.

Wie CNBC berichtet, investierte das Unternehmen nämlich eine nicht näher genannte Summe in das Studio Carry1st. Laut dem im südafrikanischen Cape Town angesiedelten Studio befinden sich die Investitionen derzeit in der „Erkundungsphase“.

Weiter heißt es, dass es Sony Interactive Entertainment darum gehen soll, den aufstrebenden afrikanischen Videospielmarkt ins Visier zu nehmen.

Große Konzerne auf der Suche nach neuen Kunden

Cordel Robbin-Coker, der CEO von Carry1st, kommentierte die Investitionen in sein Studio wie folgt: „Da große Unternehmen wie Sony, die in Tier-1- und Tier-2-Märkten wirklich stark vertreten sind, darüber nachdenken, woher die nächste Milliarde Kunden und Gamer kommen werden, gehen wir davon aus, dass Afrika dafür ein erstklassiger Markt ist.“

Wie der CEO ergänzte, entwickeln sich in Nigeria, Marokko oder Algerien bereits inoffizielle Märkte, auf denen afrikanische Spielerinnen und Spieler Konsolen erwerben. Um die Millionen an potenziellen Kunden zu erschließen, müsse es Herstellern wie Sony darum gehen, diesen Regionen mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.

„Wir hoffen, dass wir Sony dabei helfen können, die Reichweite von PlayStation in der Region zu vergrößern und sie auf vielfältige Weise zu unterstützen“, ergänzte Cordel Robbin-Coker.

In der Vergangenheit arbeitete Carry1st bereits mit Branchengrößen wie Activision oder Riot Games zusammen. Unter anderem unterstützte Carry1st die beiden Konzerne bei der Veröffentlichung von „Call of Duty: Mobile“ und „Valorant“ in Afrika.

Zudem weist das Studio darauf hin, „derzeit an mehreren originellen neuen Projekten zu arbeiten“. Konkreter wurden die Verantwortlichen diesbezüglich allerdings noch nicht.

