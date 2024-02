UK-Markt: Verkäufe aller Konsolen sinken – PS5-Exklusivspiel startet durch

Für den britischen Spielemarkt liegt die Gesamtauswertung des vergangenen Monats vor. Demnach kam es im Januar bei allen drei großen Konsolen zu teils signifikanten Rückgängen. Übergreifend wurden 19 Prozent weniger Konsolen als noch im Januar 2023 verkauft.

Am stärksten traf der Rückgang die in die Jahre gekommene Switch. Er lag im Jahresvergleich bei satten 31 Prozent. Es wird davon ausgegangen, dass Nintendo in den kommenden Monat die Nachfolge-Konsole ankündigen wird.

PS5 mit 17 Prozent Rückgang

Auch die Verkäufe der PS5 gingen verglichen mit dem Vorjahresmonat zurück. 17 Prozent weniger Konsolen wurden abgesetzt.

Hier ist allerdings zu beachten, dass es im Januar 2023 zu einer besonderen Situation kam. Aufgrund der behobenen Lieferprobleme wurden die PS5-Verkäufe nahezu verdoppelt. Der Anstieg gegenüber Januar 2022 lag damals bei 98 Prozent:

Schlusslicht – diesmal aber im positiven Sinne – bildet das Konsolen-Duo Xbox Series X/S. Hier kam es im Jahresvergleich zu einem Rückgang von nur sieben Prozent.

Absolute Zahlen liegen zu den einzelnen Konsolen nicht vor, sodass der tatsächliche Erfolg nur schwer eingeschätzt werden kann. Fest steht nur, dass in Großbritannien im Januar 2024 insgesamt 111.000 Konsolen einen Abnehmer fanden.

In Bezug auf die weitere Hardware gingen im Januar laut GfK-Daten insgesamt 687.000 Peripheriegeräte und Zubehörartikel über die Ladentische. Dies entspricht einem Anstieg von nahezu zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Am beliebtesten waren die Controller für PlayStation- und Xbox-Konsolen.

The Last of Us Part 2: Remastered stieg auf Platz 2 ein

Auch bei den Spieleverkäufen kam es im Januar zu einem Rückgang. Sie sanken um drei Prozent auf 2,47 Millionen abgesetzte Exemplare. Inbegriffen sind alle physischen Verkäufe sowie die digitalen Verkäufe der meisten großen Publisher.

Große Überraschungen gibt es nicht. “EA Sports FC 24” schnappte sich den ersten Platz, nachdem “FIFA 23” ein Jahr zuvor der Januar-Sieger war.

Auf dem zweiten Platz der Charts landete “The Last of Us Part 2: Remastered”. Die überarbeitete Neuauflage fand offenbar reichlich Abnehmer. Besitzer des Originals profitierten zudem von der Upgrade-Möglichkeit.

In den ersten zwei Wochen auf dem Markt verkaufte sich das Spiel zweieinhalbmal so oft wie “The Last of Us Part 1”, das im September 2022 erschien, schreibt Gamesindustry. Nicht zweifelsfrei klar ist, ob das Upgrade für die Charts von Relevanz ist.

Nachfolgend die komplette Top 10:

Rang Spiel 1 EA Sports FC 24 (EA) 2 The Last of Us Part 2: Remastered (Sony) 3 Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) 4 Hogwarts Legacy (Warner Bros) 5 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 6 Grand Theft Auto Online (Rockstar) 7 Tekken 8 (Bandai Namco) 8 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 9 Super Mario Bros Wonder (Nintendo)* 10 Spider-Man 2 (Sony) *) Ohne Digitalverkäufe

