Rise of the Ronin: Wohl kein Release in Südkorea – der mögliche Grund

Aktuelle Berichte behaupten: Der kommende PS5-Exklusivtitel "Rise of the Ronin" erscheint nicht in Korea. Eine Begründung liegt nicht vor, doch es gibt einen Hinweis.

Am 22. März erscheint für PlayStation 5 das exklusive Samurai-Abenteuer „Rise of the Ronin“. Wie wir jetzt erfahren haben, sind die Südkoreaner davon allerdings ausgenommen.

Darüber berichteten mehrere koreanische Seiten, unter anderem Ruliweb. Hier heißt es, Sony habe bestätigt, dass in Korea weder ein physischer noch ein digitaler Release stattfindet.

Laut den Berichten wurde das Action-RPG aus dem koreanischen PlayStation Store entfernt. Zudem sind auf dem YouTube-Kanal von PlayStation Korea keinerlei Werbevideos mehr zum Spiel zu sehen.

Der Einfluss von Yoshida Shōin

Warum „Rise of the Ronin“ nicht in Südkorea herauskommt, ist unbekannt. Aussagen von Game Director Fumuhiko Yasuda im ersten Behind the Scenes Video geben jedoch einen Hinweis auf den Grund.

Hier seht ihr, wie Yasuda in der japanischen Stadt Hagi die Shoka-Sonjoku-Schule besucht. Der Gründer dieser Schule heißt Yoshida Shōin, der viele wichtige Personen der Meiji-Restauration unterrichtete. In dieser Zeit wurde die Modernisierung Japans eingeläutet.

Yoshida Shōin gilt als eine der treibenden Kräfte hinter Seikanron, einem politischen Richtungsstreit. Wörtlich übersetzt heißt das „Debatte über die Eroberung Koreas.“ Zwar wurde die Eroberung im Jahr 1873 zuerst abgelehnt, doch 37 Jahre später nahm Japan tatsächlich Korea ein. Weil Yoshidas Ideologien von den Japanern bis heute als einflussreich angesehen werden, ist er in Korea umstritten.

Der Game Director verglich ihn mit Sokrates und erklärte, sein Leben und seine Lehren im Spiel darzustellen. Bei den Koreanern führte diese Entscheidung zu deutlicher Kritik.

Noch steht die offizielle Bestätigung aus. Sobald ein Statement oder ähnliches verfügbar ist, werden wir diesen Artikel umgehend updaten.

Im PlayStation Store kostet „Rise of the Ronin“ 79,99 Euro. Mehr Inhalt bietet die zehn Euro teurere Deluxe Edition. Hier ist zusätzlich ein Artbook und der Soundtrack in digitaler Form, ein Kleidungsset für den Helden sowie mehrere Ingame-Waffen enthalten.

