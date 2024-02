Outcast 2: Demo zum Nachfolger des Open-World-Pioniers steht zum Download bereit

Mit "Outcast: A New Beginning" erscheint im nächsten Monat der offizielle Nachfolger zum 3D-Open-World-Pionier "Outcast". Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store ab sofort eine kostenlose Demo.

In wenigen Wochen erscheint mit „Outcast: A New Beginning“ der offizielle Nachfolger zu einem Klassiker, der im Jahr 1999 das Genre der Open-World-Titel revolutionierte.

Genau wie im legendären ersten Teil schlüpfen wir in „Outcast: A New Beginning“ in die Rolle des Protagonisten Cutter Slade, der auf den Alien-Planeten Adelpha zurückkehrt. Auf Adelpha angekommen, sieht sich Slade mit einer düsteren Verschwörung konfrontiert, die nicht nur das Schicksal der Talaner endgültig zu besiegeln droht.

Solltet ihr bereits ein Auge auf „Outcast: A New Beginning“ geworfen haben, vor dem Kauf jedoch zunächst Probe spielen wollen, dann ist die heute veröffentlichte Demo genau das Richtige für euch.

Die Probefassung vermittelt euch einen ersten Eindruck von dem, was der Nachfolger von „Outcast“ spielerisch zu bieten hat, und kann im PlayStation Store kostenlos heruntergeladen werden.

Cutter Slade kehrt nach Adelpha zurück

Als Cutter Slade auf den Planeten zurückkehrt, stellt er fest, dass eine dunkle Macht die Talaner versklavte, die Ressourcen des Planeten plünderte und drauf und dran ist, mit Robotertruppen eine Schreckensherrschaft zu errichten. Ein weiteres Mal liegt es an Slade, diese Pläne zu durchkreuzen und Adelpha seinen Frieden zurückzubringen.

Für die Arbeiten an „Outcast: A New Beginning“ kehrte das Team hinter dem gefeierten ersten Teil zurück und erschuf laut offiziellen Angaben eine faszinierende Welt voller gefährlicher Kreaturen, die dem Volk der Talaner als Heimat dient und nun vor ihrem endgültigen Untergang steht.

„Du spielst Cutter Slade, einen ehemaligen Navy-SEAL, der mit demselben trockenen Humor aufwartet wie in den Neunzigern. Allerdings hat sich die Welt um ihn herum verändert; und auch vor ihm machen diese Veränderungen nicht halt“, führt THQ Nordic aus.

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Outcast: A New Beginning“ gehört zum einen das Jetpack, das euch sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung der Spielwelt unterstützen wird. Zudem könnt ihr Dutzende unterschiedlicher Module miteinander kombinieren, um eigene Waffen zu erschaffen, die eure Durchschlagskraft im Kampf erhöhen.

Versprochen werden zudem eine von Hand erschaffene abwechslungsreiche Welt sowie ein stimmiger Soundtrack aus der Feder von Lennie Moore. „Outcast: A New Beginning“ erscheint am 15. März 2024 für den PC (via Steam), die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Outcast 2: A New Beginning.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren