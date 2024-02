Disco Elysium: Erweiterung eingestellt – Entlassungen stehen bevor

Das britische Entwicklerstudio ZA/UM hatte im Jahre 2019 das Rollenspiel „Disco Elysium“ veröffentlicht. Mit einem Wertungsschnitt von 92 Punkten konnten die Entwickler die Kritiker und Spieler von ihrem einzigartigen Detektivabenteuer überzeugen. Wenige Jahre später veröffentlichte man auch für die Konsolen einen „Final Cut“, der eine Vielzahl an Anpassungen mit sich brachte.

Nicht mehr so disco

Allerdings war das Studio in den letzten Jahren mit negativen Schlagzeilen aufgefallen. So befand sich die Führungsetage des Entwicklers in einem Rechtsstreit mit dem Schöpfer und Autoren Robert Kurvitz, der ungerechtfertigt entlassen worden sein soll. Des Weiteren hatten die Mitarbeiter von einer extremen Crunch-Phase berichtet.

Und auch am heutigen Abend sind keine guten Neuigkeiten im Umlauf. So berichten die Kollegen von GLHF, dass die Arbeiten an einer Standalone-Erweiterung mit dem Codenamen „X7“ für „Disco Elysium“ eingestellt wurden. Der Firmenpräsident Ed Tomaszewski soll gesagt haben, dass die Fertigstellung noch mindestens ein oder zwei Jahre entfernt gewesen wäre. Zudem hätte die Erweiterung mehr Zeit und Aufwand als das eigentliche Hauptspiel benötigt.

Des Weiteren wird berichtet, dass Geschäftsführer Ilmar Kompus den Mitarbeitern mitgeteilt hat, dass Entlassungen bevorstehen. Davon sollen die Teams betroffen sein, die eben an jenem „X7“ arbeiteten. Darunter finden sich Autoren und Ingenieure sowie 3D-, 2D- und technische Künstler, Produktions-IT- und Animationsmitarbeiter. Insgesamt sollen 24 Angestellte und somit ein Viertel der Belegschaft entlassen werden.

Es stellt sich die Frage, wie es in Zukunft mit ZA/UM weitergehen wird. Bereits 2022 hatten die Verantwortlichen die Entwicklung an einem direkten Nachfolger zu „Disco Elysium“ eingestellt. Und auch ein neues Sci-fi-Rollenspiel, das sich unter dem Codenamen „P1“ in Arbeit befand, wurde im vergangenen Jahr erst einmal pausiert.

Dementsprechend kann man nur hoffen, dass zukünftig wieder positive Nachrichten aus dem Studio kommen. Sollte dies geschehen, lassen wir euch selbstverständlich davon wissen.

