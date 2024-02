Tekken 8: Ingame-Shop startet wohl in Kürze – Weitere Details in dieser Woche

Ready for some more?



Join @Harada_TEKKEN, @mykeryu, @nkt_dreamer & @y_esports for the next TEKKEN Talk introducing the post-release roadmap on Feb 20 at 17:00 JST | 00:00 AM PST | 9:00 CET 🥊



Watch it live 👇



Twitch 🟣 https://t.co/u5REOLIlKT

Youtube 🔴 https://t.co/l1ttvU1lQ4 pic.twitter.com/zndnVYwfRC