Helldivers 2: Patch 1.000.10 samt Changelog zum Download und neuer Spielerrekord

Der nächste Bestwert ist da: “Helldivers 2” konnte auf Steam vor wenigen Stunden 457.649 gleichzeitige Spieler anziehen. Damit wurde der Bestwert des Vortags um nahezu 50.000 Spieler überboten.

Und auch bei einem Vergleich mit anderen Spielen kann die Zahl beeindrucken. Zum jetzigen Zeitpunkt sind in der Steam-Version 257.508 Shooter-Fans unterwegs. “Palworld” kommt auf 233.963 Spieler. Und auch “Apex Legends” muss sich hinter “Helldivers 2” einordnen – zumindest in der Momentaufnahme.

Hinzu kommen die PS5-Spieler, zu denen keine Angaben dieser Art vorliegen.

Patch 1.000.10 für PS5 und PC behebt zahlreiche Probleme

Nach den täglichen Erfolgszahlen das wichtigere Thema: Für PS5 und PC wurde ein neues Update veröffentlicht, das an “Helldivers 2” mehrere Verbesserungen vornimmt.

Die Patchnotes weisen darauf hin, dass nicht nur einige absturzverursachende Fehler behoben wurden. Ebenfalls kommt es mit dem Softwareflicken zu Verbesserungen am Backend des Spiels. Gleichermaßen soll das Blockierungsproblem bei Quickplay-Matches auf dem PC der Vergangenheit angehören.

Verbesserungen mit Patch 1.000.10:

Absturz bei der Replikation von Ragdoll-Momentum behoben.

Absturz bei der Replikation von Zerstörungen behoben.

Absturz bei der Anzeige der Missionsendbelohnungen behoben.

Ein 100%-Block-Problem beim Quickplay-Matchmaking auf PC wurde behoben.

Der Schwierigkeitsgrad der Zivil-Missionen wurde angepasst.

Die Art und Weise, wie die Plattformauthentifizierung gehandhabt wird, wurde verbessert, um Dinge wie das Problem mit dem schwarzen Bildschirm beim Start zu vermeiden.

Verbesserungen an der Kommunikation Client > Backend für eine bessere Backend-Leistung.

Es wurde ein automatischer Wiederholungsmechanismus für Quickplay implementiert.

Hinzufügen einer korrekten Login-Fehlermeldung für den Fehler „10002038“.

An diesen Problemen wird gearbeitet

Arrowhead ist sich im Klaren darüber, dass in “Helldivers 2” weitere Probleme verzeichnet werden können. Auf sie zielt der Entwickler mit kommenden Updates ab.

Für Spieler auf der PS5 bedeutet es, dass Quickplay nach wie vor nicht problemfrei zur Verfügung steht. Und auch für alle anderen besteht weiterhin das Risiko einer Unterbrechung der Verbindung zum Spiel.

Nachfolgend sind Probleme aufgeführt, die entweder mit dem neuen Patch in das Spiel fanden und an denen gearbeitet wird, oder die von einer früheren Version stammen und noch nicht behoben wurden.

Bekannte Probleme:

Begrenzung der Login-Rate, wenn sich viele Spieler gleichzeitig einloggen.

Spieler können während des Spiels die Verbindung verlieren.

Belohnungen und andere Fortschritte werden möglicherweise verzögert oder nicht zugewiesen.

Verschiedene UI-Probleme können auftreten, wenn das Spiel mit Servern interagiert.

Das Aufheben bestimmter Objekte im Spiel kann dazu führen, dass Charaktere für längere Zeit an Ort und Stelle einfrieren.

Andere unbekannte Verhaltensweisen können auftreten.

Die japanische Stimme fehlt in der Intro-Cutscene und im Schiffs-TV.

Die Rüstungswerte für leichte/mittlere/schwere Rüstung funktionieren derzeit nicht wie vorgesehen.

PS5-Spieler können möglicherweise immer noch nicht das Quickplay verwenden.

Zum Thema:

“Helldivers 2” ist für PS5 und PC erhältlich und schlägt mit weniger als 40 Euro zu Buche*. Als Teil der neuen Live-Service-Initiative von Sony zeigt der Shooter, dass neue Ansätze durchaus Zugkraft haben können. Gleichzeitig stellt sich die Frage, was aus dem eingestellten “The Last of Us Online” hätte werden können.

