The Last of Us Online: Machte „mehr Spaß“ als andere Online-Spiele

The Last of Us Online:

"The Last of Us Online" ist Geschichte. Doch das eigenständige Multiplayer-Projekt wird die Entwickler von Naughty Dog noch eine Weile gedanklich beschäftigen. Einige von ihnen meldeten sich in den sozialen Netzwerken zu Wort und teilten ihre Sicht auf die Dinge.

Teile von "The Last of Us Online" könnten wir bei einer möglichen Factions-Rückkehr sehen.

Schon am Wochenende berichten wir über verschiedene Community- und Branchenstimmen, die sich zur Einstellung von “The Last of Us Online” äußerten. Dabei kann es gleichermaßen zu Erleichterung und Enttäuschung.

Eher wehmütig sind die Aussagen beteiligter Entwickler. Darunter befindet sich Adrian Campos, der bei “diesem Projekt verdammt viel“ lernen konnte und dessen Herz für alle schlägt, “die daran gearbeitet haben”. Auch dieses Zitat ist Teil unserer Meldung vom vergangenen Samstag.

Die Zukunft ist vielversprechend

Zwischenzeitlich meldeten sich weitere Entwickler zu Wort, die mitunter stolz auf das Erreichte zurückblicken. Dazu gehört der technische Designer Nathaniel Ferguson, der “The Last of Us Online” als den „Höhepunkt“ seiner bisherigen Karriere ansieht.

„Es wird immer ein ganz besonderes Projekt für mich sein“, schrieb er in einem Tweet auf X, ehemals Twitter. „So läufts. Ein trauriger Tag, aber die Zukunft ist sicher sehr vielversprechend.“

Der Game-Designer Karl Morley legte nach und dürfte die Enttäuschung der Fans mit seiner Aussage noch einmal erhöhen. Er habe „mehr Spaß an diesem Spiel gehabt als an jedem anderen [Multiplayer-Titel] davor und danach“.

Auch die Dialog-Direktorin Kat McNally beendete ihr “The Last of Us Online”-Engagement mit lobenden Worten: „Es ist nie einfach, ein Spiel abzusetzen. Aber ich bin so stolz auf mein Studio und alles, was wir bei diesem Projekt erreicht haben. Ein großes Lob an meine Kampf-QA- und Dialog-Teams.“

Viel war vom Multiplayer-Projekt nicht zu sehen. Lediglich zwei Artworks ließen erahnen, was Naughty Dog im Sinn hat.

Da die Entwickler vom Projekt weitgehend überzeugt zu sein scheinen, stellt sich die Frage, warum “The Last of Us Online“ überhaupt eingestellt wurde. Die Antwort darauf lieferte Naughty Dog schon während der Ankündigung des Entwicklungsstopps.

Demnach war die Produktion des Spiels sehr reccourcenraubend. Und mit der weiteren Unterstützung von “The Last of Us Online” als Live-Service-Projekt stand man vor der Entscheidung, entweder ein Studio zu werden, das sich voll und ganz dem Multiplayer-Projekt widmet, oder das bei den überzeugenden Singleplayer-Erlebnissen bleibt.

Naughty Dog entschied sich für den traditionellen Weg und versprach mehrere Singleplayer-Projekte, die sich bereits in Arbeit befinden.

Hoffnung auf Factions-Rückkehr

Doch sind die in “The Last of Us Online” investierten Ressourcen nun völlig wertlos? Davon ist nicht auszugehen. Schon während der Ankündigung der Einstellung des Projektes versicherte Naughty Dog, dass die “Lehren und Investitionen in Technologie aus diesem Spiel in die Entwicklung kommender Projekte” einfließen werden.

Ebenfalls sei das Erreichte “von unschätzbarem Wert für die Richtung“, die man als Studio einschlagen möchte. Derartige Aussagen lassen hoffen, dass sich Naughty Dog in künftigen Projekten wieder dem beliebten Factions-Modus annehmen wird, sodass “The Last of Us Online” quasi in einzelnen Spielen als integrierter Multiplayer-Modus weiterleben könnte.

