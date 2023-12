The Last of Us Online: Screenshot zeigt Hauptmenü – Gerücht

The Last of Us Online:

“The Last of Us Online” wurde gestoppt, bevor das Multiplayer-Spiel umfangreich der Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte. Kurz nach der Ankündigung der Einstellung tauchte jedoch ein Screenshot auf.

Nachdem “The Last of Us Online” den Factions-Modus in ein eigenständiges Spiel bringen sollte, steht seit heute fest: Das Projekt landete auf dem Abstellgleis und wird nicht weiter verfolgt. Stattdessen möchte sich Naughty Dog fortan wieder auf Singleplayer-Erfahrungen konzentrieren

Ob früher oder später Gameplay aus dem unfertigen “The Last of Us Online“ auftauchen wird, bleibt abzuwarten. Doch zumindest auf das Hauptmenü kann ein Blick geworfen werden, wie der Leaker Dusk Golem behauptet.

Battle Pass, Seasons und Shop

Auf Resetera präsentierte der Insider nahezu beiläufig einen Screenshot, der das Hauptmenü der Online-Schlachten zeigen soll. “Da es abgesagt wurde, hier ein Bild vom Hauptmenü, das ich noch herumliegen hatte”, so Dusk Golem.

Gezeigt wird der Screenshot auch im nachfolgenden Tweet:

Weitere Informationen liegen zum Screenshot nicht vor, sodass unklar ist, welchen Entwicklungsstand er widerspiegelt und ob der Screenshot tatsächlich aus dem Naughty-Dog-Projekt stammt.

Denkbar wäre es, dass es sich um ein simples Konzept handelt, das in der letzten Version von “The Last of Us Online” längst überholt war. Zu sehen sind Verweise auf die Season-Struktur und einen Battle-Pass. Beides würde zum Live-Service-Ansatz passen, den Sony seit einiger Zeit verfolgt.

Ebenfalls gibt es einen Menüeintrag für einen Store, der die geplante Monetisierung unterstreicht. Ein ausufernder Einsatz derartiger Elemente hätte dem guten Ruf des Entwicklers Naughty Dog vermutlich geschadet.

Offizielle Konzeptbilder

“The Last of Us Online” ist mittlerweile Geschichte. Und auch “The Last of Us Part 2”, der aktuellste Teil der Reihe, verzichtet auf Multiplayer-Schlachten.

Neil Druckmann betonte 2019, dass der Titel nicht wie ursprünglich geplant eine Multiplayer-Komponente enthalten wird. Vielmehr hatte Naughty Dog das Ziel, “alle Ressourcen zu nutzen”, um das “größte Spiel zu machen”, das man je gemacht habe.

2020 versprach Druckmann, dass sich das Warten auf „die andere Sache“ lohnen wird, womit das eigenständige Multiplayer-Projekt gemeint war.

Die erste Konzeptzeichnung zu „The Last of Us Online“ wurde Mitte 2022 geteilt. Ein zweites Bild folgte im Januar dieses Jahres.

Zumindest Konzeptbilder gab Naughty Dog in der Vergangenheit heraus. Sie deuteten auf großangelegte Multiplayer-Gefechte hin.

Druckmann erklärte einst, dass “The Last of Us Online” eine eigenständige Handlung besitzt und mit einer neuen Riege an Charakteren aufwartet. Gleichzeitig versprach er ein Konzept, das die Größenordnung der bisherigen Einzelspieler-Spiele hat.

Der Umfang, der während der Entwicklung erst richtig sichtbar wurde, war es letztendlich auch, der “The Last of Us Online” zum Scheitern brachte.

Naughty Dog musste sich entscheiden: “Ein reines Live-Service-Studio zu werden oder sich weiterhin auf erzählende Einzelspieler-Spiele zu konzentrieren, die das Erbe von Naughty Dog definiert haben”, so die Begründung des Entwicklungsstopps.

Das Studio hätte bei einer Fortführung von “The Last of Us Online” einen Großteil der Ressourcen für die Unterstützung von Post-Launch-Inhalten einsetzen müssen. Stattdessen entschied sich der erfolgreiche Entwickler, sich auch in Zukunft auf klassische Erzählungen zu konzentrieren. Mehrere Singleplayer-Spiele sind für die Zukunft geplant.

„Wir haben hier bei Naughty Dog mehr als ein ehrgeiziges, brandneues Einzelspieler-Spiel, an dem wir arbeiten“, so Naughty Dog. Man könne es kaum erwarten, mehr darüber zu verraten, was als nächstes kommt.

