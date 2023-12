The Last of Us Online: Einstellung sorgt für Erleichterung und Frustration – Branchenstimmen

The Last of Us Online:

"The Last of Us Online" ist Geschichte. In den sozialen Netzwerken meldeten sich nach der Entscheidung Vertreter der Branche zu Wort und teilten ihre Enttäuschung und Erleichterung.

Naughty Dog gab in dieser Woche bekannt, dass „The Last of Us Online“ nicht weiter verfolgt wird. Es kam zum Stopp der Entwicklung und das Studio möchte sich fortan – wie schon in den Jahren zuvor – vorrangig auf Singleplayer-Erfahrungen konzentrieren.

In den Communities traf die Ankündigung auf gemischte Gefühle. Einerseits wurde die Entscheidung begrüßt, da Live-Service-Spiele mittlerweile Überhand nehmen und nicht selten mit einer ausufernden Monetisierung einhergehen. Andere Spieler hätten sich gerne in ein neues Multiplayer-Projekt gestürzt, nachdem der Factions-Modus älterer Spiele durchaus spaßig war.

Was The Last of Us Online hätte sein können…

In den sozialen Medien meldeten sich außerdem allerlei Vertreter der Branche zu Wort. Einige trauern dem Multiplayer-Projekt nach. So sei es beispielsweise frustrierend, dass die neuen Veröffentlichungen ohne Online-Schlachten auskommen.

„Es ist frustrierend mit Naughty Dog, da alle Wiederveröffentlichungen den Multiplayer ausschließen. Last of Us Part 1 kann ich vielleicht noch verstehen, aber Uncharted 4 ist auf der PS5 einfach nicht das volle Spiel. Es war der richtige Schritt, kein Live-Service-Studio zu sein. Aber ich vermisse die Zeiten, in denen Multiplayer-Spiele ohne Verpflichtungen angeboten wurden.“ Jon Cartwright @JonComms

Offizielle Screenshots gab es keine zu „The Last of Us Online“, aber Artworks mit Konzeptideen.

Trotz dessen, dass Spieler nicht selbst erleben können, was „The Last of Us Online“ hätte werden können, habe die Entscheidung auch eine positive Komponente.

„Was The Last of Us Online hätte sein können… So viel Potenzial für ein extrem detailliertes Online-Survival-Spiel, entwickelt von unglaublich talentierten Game-Designern Das Gute daran ist, dass Naughty Dog ihr nächstes erzählerisch orientiertes Spiel weiter entwickeln wird. TLOU 3?“ Voyagers Revenge @VoyagersRevenge

Bedeutet der Verzicht auf „The Last of Us Online“, dass die Factions-Modi zurückkehren werden? Zumindest ist die nächste Stimme froh, dass sich Naughty Dog von Live-Service-Ansatz abwendet.

„Das ist natürlich schade, aber ich bin froh, dass Naughty Dog kein Live-Service-Studio wird und weiterhin erstklassige Einzelspieler-Spiele entwickeln wird. Wenigstens haben wir noch Factions!“ Michael Huber @MichaelPHuber

Ressourcen für eine schwindende Modeerscheinung

Ebenfalls wurde die Entwicklungszeit thematisiert, die mit der Einstellung von „The Last of Us Online“ verloren ging.

„Der Zeitverlust hier ist herzzerreißend. Talentierte Entwickler wie Naughty Dog und Rocksteady haben JAHRE des Fortschritts verloren, weil sie in der Entwicklungshölle von Live-Service-Projekten gefangen sind, die niemand machen oder spielen will. Lasst sie einfach das machen, worin sie gut sind, verdammt noch mal.“ Kane Brough @KanesTheName

Mit den Artworks zu „The Last of Us Online“ wurde angedeutet, dass die Schlachten in mehreren Ebenen stattfinden.

Die Entwicklungszeit und die Ressourcen von Naughty Dog waren auch Thema in einem weiteren Tweet.

„Ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Wir brauchen nicht noch ein weiteres Live-Service-Spiel, das Naughty Dogs gesamte Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt, um von einer schwindenden Modeerscheinung zu profitieren. Nein, danke. Letztendlich die richtige Entscheidung!“ Joe Vargas @AngryJoeShow

Außerdem meldete sich mindestens ein Entwickler, der an „The Last of Us Online“ beteiligt war, zu Wort.

„Darf ich darüber sprechen, ob ich an der TLOU-MP-Sache mitgearbeitet habe, jetzt wo sie tot ist? Denn wenn ich könnte, hätte ich bei diesem Projekt verdammt viel gelernt und mein Herz schlägt für alle, die daran gearbeitet haben.“ Adrian Campos @MLPcampos

Der Tweet wurde später vom Game Director Vinit Agarwal wie folgt kommentiert: „Wir haben nicht viel direkt miteinander gesprochen, aber deine Arbeit war wunderschön. Ich danke dir.“

Und was meint die PLAY3.DE-Community?

Die Ankündigung von Naughty Dog zur Einstellung von „The Last of Us Online“ wurde am gestrigen Freitag im Kommentarbereich von PLAY3.DE ausgiebig diskutiert. Auch hier kam es zu gemischten Meinungen, während die Erleichterung zu überwiegen scheint.

„Auf der einen Seite sehr schade, ein MP in dieser Spielwelt wäre bestimmt sehr interessant gewesen. Auf der anderen Seite eher gut, MP-Titel gibt es ja nicht gerade wenig und Einzelspieler ist ja dann doch die Kernkompetenz dieses Studios.“ stevef2305

Vor allem in Hinblick auf das überschaubare First-Party-Angebot in diesem Jahr sei der Multiplayer-Ausflug verschwendete Energie gewesen.

„Die richtige Entscheidung. ND soll weiterhin das tun, was sie am besten können. So viel verschwendete Zeit und Energie, eine Schande. Da hätte eventuell ein geiles SP-Spiel fertig sein können und für Weihnachten in den Läden gestanden!“ Horst

Zum Thema – The Last of Us Online: Screenshot zeigt Hauptmenü – Gerücht

Doch warum wurde das Multiplayer-Spiel mit Live-Service-Ansatz überhaupt gestartet? Auch dazu gibt es eine Meinung:

„Warum glaubt ihr, dass Sony sich dafür interessiert hat? Weil der klassische Weg über SP-only-Titel immer mehr in eine finanzielle Sackgasse führt. Die Spiele sind verglichen mit der PS3-Generation um ein Vielfaches teurer geworden und sie werden weiterhin teurer werden ohne dass die Nutzerbasis im selben Atemzug ansteigt.“ Buzz1991

Trotz dieser Theorie möchte sich Naughty Dog fortan wieder auf Singleplayer-Games konzentrieren. Mehrere befinden sich in der aktiven Entwicklung, wie das Studio im Zuge der Einstellung von „The Last of Us Online“ betonte.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren