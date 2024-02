Hi-Fi Rush: Xbox-Spiel erscheint für PS5 – Termin bekannt

Bethesda hat heute quasi bestätigt, dass “Hi-Fi Rush” am 18. März 2024 für die PS5 veröffentlicht wird. Die Ankündigung erfolgte in einem Video von Bethesda Lateinamerika, das kurzzeitig online war. Wenig später wurde es auf “privat” gestellt.

Das Video umfasste den Termin sogar in zwei Varianten. Während in der Videobeschreibung der 19. März 2024 genannt wurde, war im Video selbst vom voraussichtlich gültigen 18. März 2024 die Rede.

“Hi-Fi Rush”, ein Spiel mit rhythmusbasierter Action und Prügelszenen vom Entwicklerstudio Tango Gameworks, war auf der Xbox im vergangenen Jahr ein Überraschungs-Hit. Der Metascore liegt bei 87. Im August letzten Jahres überschritt der Titel die Marke von drei Millionen Spielern.

Wann folgt Sea of Thieves?

Mit „Hi-Fi Rush“ landet bereits das dritte Exklusivspiel von Microsoft auf einer Konkurrenzplattform. Im Laufe des Nachmittags wurden “Grounded“ und „Pentiment” für die Switch bestätigt. Wir berichteten.

Microsoft gab vor einigen Tagen bekannt, dass vier bisher exklusive Xbox-Spiele auch auf anderen Konsolen wie der PS5 und Nintendo erscheinen werden. Beim noch unangekündigten Titel dürfte es sich um “Sea of Thieves” handeln, zu dem in den vergangenen Wochen einschlägige Gerüchte und offizielle Hinweise in den Umlauf kamen.

Nach den vier Spielen könnten weitere Xbox-Games den Weg auf konkurrierende Konsolen finden. „Ich werde etwas über unsere Partnerschaft mit anderen Plattformen lernen“, so der Xbox-Chef Phil Spencer. „Ich werde herausfinden, was mit unseren Spielern passiert.“

Letztlich strebt Microsoft eine Zukunft an, in der jeder Bildschirm eine Xbox ist. Man möchte den Spielern die Möglichkeit geben, „die Spiele zu spielen, die sie wollen, mit den Leuten, die sie wollen, wo immer sie wollen“.

Auch Sony möchte Spiele der PlayStation Studios auf weiteren Plattformen veröffentlichen und damit die Margen erhöhen. Ob damit auch konkurrierende Konsolen gemeint sind, ist unklar. Hoch im Kurs steht jedenfalls der PC, nachdem Sony als Publisher von „Helldivers 2“ auf Steam große Erfolge feiern kann.

