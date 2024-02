PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

In dieser Woche wurde angekündigt, was seit einiger Zeit bereits sämtliche Spatzen von den Dächern pfiffen: Microsoft wird einige seiner Spiele, die zuvor Xbox-exklusiv waren, auch für PlayStation und die Nintendo Switch veröffentlichen. Den Anfang machen die Titel „Sea of Thieves“, „Hi-Fi Rush“, „Grounded“ und „Pentiment“, von denen die letzten beiden Spiele auch für Nintendos Switch erscheinen sollen.

Dazu sind kürzlich die ersten Testwertungen zu dem kommenden „Final Fantasy 7: Rebirth“ erschienen. Anscheinend konnte das Rollenspiel, das Ende des Monats für PlayStation 5 erscheint, eine ganze Reihe der internationalen Kollegen überzeugen. Bis zum Release des Titels warnen die Entwickler jedoch vor möglichen Spoilern.

Die Redaktion kommt in dieser Woche einfach zu nix

Auf „Final Fantasy 7: Rebirth“ freut sich auch unser Sven. Während er auf die Frage, was er am Wochenende spielt, in der letzten Woche noch nicht so recht antworten wollte, darf er nun die Katze aus dem Sack lassen. Er sitzt bereits an dem zweiten Teil der „Final Fantasy 7“-Remake-Trilogie. Als ob wir es nicht alle bereits geahnt hatten.

Dennis teilt sich die freie Zeit mit Bethesdas „Starfield“ sowie Lariansein. Ein mächtiges Unterfangen, schließlich haben beide Spiele umfangreiche Welten zu bieten. „Baldur’s Gate 3“ hat außerdem vor wenigen Tagen einenmit Fixes und neuen Funktionen erhalten. Das Studio Larian hat zudem verraten, derzeit an derzu arbeiten.

Der Rest der Redaktion muss schauen, ob man überhaupt zum Zocken kommt, hat allgemein keine Zeit oder wird aktiv von Spielen abgehalten. Dominik wird sich mit „Tekken 8“ beschäftigen, wenn er ein paar Minuten dafür findet. Maik beschwert sich, dass er momentan eigentlich gar keine Zeit für Spiele hat. Bei Micha sorgt noch immer eine Störung des Internetanschlusses für Frust. Grüße gehen raus an den nicht näher genannten Internetanbieter!

Nun zu euch: Welche Nachrichten aus der Spielewelt haben euch in dieser Woche umgetrieben? Und noch wichtiger, mit welchen Spielen verbringt ihr das kommende Wochenende?

