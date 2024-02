PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende naht und somit es an der Zeit für unsere wöchentliche Rubrik: Wir verraten euch, was das Team von Play3.de am Wochenende spielt, und möchten wissen, welchen Titeln ihr euch am Wochenende widmet.

Einmal mehr blicken wir im noch jungen Videospieljahr 2024 auf eine ereignisreiche Woche zurück. Vor allem die Gerüchte um eine mögliche Multiplattform-Strategie von Microsoft sorgten für reichlich Gesprächsstoff.

Im Rahmen eines offiziellen Podcasts sorgten die führenden Köpfe der Xbox-Sparte in dieser Woche für Klarheit und gaben bekannt, dass in der Tat vier Xbox-Titel für andere Plattformen wie die PS5 umgesetzt werden. Weitere könnten zu einem späteren Zeitpunkt folgen, sofern es für Microsoft strategisch Sinn ergibt.

Sony hingegen machte in dieser Woche mit einer temporären Preissenkung der PS5 Slim auf sich aufmerksam. Auch in Deutschland können interessierte Spielerinnen und Spieler beim Kauf einer PS5 Slim bares Geld sparen. So sinkt die Unverbindliche Preisempfehlung der Konsole mit Laufwerk im Zeitraum vom 16. bis zum 29. Februar 2024 auf 469 Euro.

Damit wären die News der Woche abgehandelt und wir können uns mit dem beschäftigen, was unser Hobby auszeichnet: Die Spiele.

Retro-Kost, eine Demo und ein Dungeon-Crawler

Das kommende Wochenende steht bei der Redaktion vom Play3.de ganz im Zeichen von Rollenspielen. Während Maik unter der Woche als Chef-Redakteur die Geschicke von Play3.de leitet, übernimmt am Wochenende der Nachwuchs das Kommando und unternimmt mit ihm einen Abstecher in die Welt von „Minecraft Dungeons“.

Dominik hingegen möchte sich zur Einstimmung auf den kommenden Rollenspiel-Blockbuster noch einmal die Demo zu „Final Fantasy VII: Rebirth“ vornehmen. Solltet ihr ähnliche Pläne verfolgen, dann könnt ihr die Probefassung kostenlos aus dem PlayStation Store herunterladen – ein gültiges PlayStation Plus-Abo vorausgesetzt. Ansonsten werden 0,25 Euro fällig.

Übrigens: Am 21. Februar 2024 wird die Demo von „Final Fantasy VII: Rebirth“ mit einem Update bedacht, das neben einem Teil von Junon auch technische Verbesserungen umfasst.

Dennis wird sich am Wochenende ein weiteres Mal „Baldur’s Gate 3“ vornehmen. Nicht nur der neue Patch spricht für einen weiteren Aufenthalt in der Welt von Faerûn. Auch der schiere Umfang von Larians Rollenspiel-Hit wird sicherlich dazu führen, dass „Baldur’s Gate 3“ in unserer wöchentlichen Rubrik nicht zum letzten Mal auftaucht.

Micha würde sich dem Trip nach Faerûn gerne anschließen. Allerdings machte der Internet-Anbieter dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung und ließ die Wahl auf einen Offline-Titel fallen: Square Enix‘ Rollenspiel-Klassiker „Final Fantasy IX“. Nicht die schlechteste Alternative, wie wir meinen.

Wie sieht es bei euch aus? Welchen Spielen möchtet ihr euch am Wochenende widmen? Wir sind gespannt auf eure Antworten.

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren