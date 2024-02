Skull and Bones: Season 1 „Raging Tides“ startet mit Update und Patchnotes

Skull and Bones:

"Skull and Bones" lädt in die erste Season ein, die einige Wochen lang mehr Abwechslung verspricht. Der offizielle Changelog verrät, welche Änderungen und Erweiterungen mit dem zugrundeliegenden Update in das Spiel fanden.

“Skull and Bones” legte zwar keinen vollständigen Schiffbruch hin. Allerdings sind die Wertungen für ein Großprojekt dieser Art enttäuschend und die Spielerzahlen sollen sich in Grenzen halten.

Unabhängig von derartigen Meldungen hält Ubisoft am Langzeit-Support des Piratenspiels fest. Und der Changelog zur ersten Season “Y1S1 Raging Tides” verrät, was Spieler in den kommenden Wochen erwartet.

Neue Kopfgelder und weitere Aufgaben

In den Mittelpunkt der Season rücken unter anderem die Seuchenbringer, die eine Vorhut der Flotte der Pestilenz darstellen. Spieler stehen vor der Aufgabe, Schiffe der Flotte zu versenken, womit sie Kapitänsköpfe verdienen.

Ab einer bestimmten Feindseligkeitsstufe müssen sich Spieler darauf einstellen, dass die neuen Gegner einen mächtigen Feind auf sie hetzen. Er bringt einen seltenen Gegenstand mit, den es zu erkämpfen gilt.

Spieler von “Skull and Bones” können sich auf neue Kopfgelder einstellen. Gleiches gilt für Season-Verträge, die sich jeweils um eine Seuche, Pest und Epidemie drehen. Sind Spieler erfolgreich, gibt es saisonale Belohnungen.

Neue und gefährliche Herausforderungen warten auf Piraten.

Der Season Pass von “Skull and Bones” wird in der neuen Saison ebenfalls gefüllt. Mysteriöse Boote bringen “brandneue Blaupausen aus fremden Ländern” mit, die sich Spieler verdienen. Inbegriffen sind eine Karronade und weitere Vorteile wie eine Erhöhung des Schadens an Schwachstellen feindlicher Schiffe um zehn Prozent.

Das Season-Update umfasst zudem zahlreiche Verbesserungen und Änderungen: Beispielsweise wurde die Generierung von Gelegenheiten neu ausbalanciert, um entsprechend der Anzahl der Spieler, die eine Region freigeschaltet haben, zu skalieren. Ebenfalls kam es zur Anpassung einiger Rüstungswerte.

Das war längst nicht alles: Der vollständige Changelog zum Update 1.000.004 und zu „Y1S1 Raging Tides“ gewährt eine Gesamtübersicht über die Änderungen.

Auch unser Test zu “Skull and Bones” ist mittlerweile online und verrät, welchen Eindruck das Piratenspiel auf uns macht:

Weitere Einblicke in die erste Season gewährt Ubisoft in einem Trailer, den Controller-Piraten nachfolgend starten:

