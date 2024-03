Outcast 2: Gameplay-Video veröffentlicht – So sieht die Spielwelt aus

"Outcast: A New Beginning" kommt in wenigen Tagen auf den Markt. Eine vorherige Gameplay-Präsentation schickt Spieler zuvor auf eine Reise durch die Spiellandschaft.

“Outcast: A New Beginning” steht kurz vor der Veröffentlichung. Um den Spielern noch einmal einen finalen Einblick zu gewähren, wurde am Nachmittag ein neues Video veröffentlicht, das rund fünf Minuten Gameplay bietet und verschiedene Elemente der Spielwelt vorstellt.

Gezeigt wird ebenfalls der Gleitanzug, mit dem sich Spieler durch die offene Spielwelt bewegen. Er bietet die Möglichkeit, Abgründe sowie Täler von Adelpha zu überqueren und über die fremde Landschaft zu fliegen

Boost-Fähigkeit und mehr freischaltbar

Im Spielverlauf von “Outcast: A New Beginning” werden Spieler allerlei Fähigkeiten freischalten, womit sich die Erkundung am Boden laut Entwickler “noch flüssiger” anfühlt.

Die Boost-Fähigkeit des Jetpacks etwa kann dabei helfen, feindlichen Angriffen auszuweichen, über schwieriges Gelände zu springen und feurige Gerechtigkeit auf die einfallenden Streitkräfte niederprasseln zu lassen.

Den Gleitanzug selbst erhalten Spieler schon zu Beginn des Abenteuers: “Bei der Gestaltung, wie sich Cutter durch die Welt bewegt, wollten wir die unterhaltsamen Durchquerungsfähigkeiten nicht für später im Spiel aufsparen”, so Pablo Coma, Game Director bei Appeal Studios, im neusten Eintrag auf dem PlayStation Blog.

Demo und PS Plus-Rabatt für Vorbesteller

Wer sich selbst von „Outcast: A New Beginning” überzeugen möchte, ist seit Februar in der Lage, sich aus dem PlayStation Store eine Demo zu laden. Wir berichteten.

Außerdem profitieren Spieler im PlayStation Store von einem besonderen Rabatt – zumindest dann, wenn sie ein PlayStation-Plus-Mitglied sind. Bis zum Launch wird ein Preisnachlass gewährt, der den zu zahlenden Betrag von 69,99 auf 59,49 Euro sinken lässt.

Vor dem Kauf können sich Interessenten auch anhand einer vorherigen Gameplay-Präsentation davon überzeugen, ob sie der Titel anspricht:

„Outcast: A New Beginning“ erscheint am 15. März 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Mehr zum Spiel ist in unserer Übersicht zusammengefasst.

