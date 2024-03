Hogwarts Legacy 2: Jobanzeige befeuert die Gerüchte und nennt ein interessantes Detail

Auch wenn eine offizielle Ankündigung weiter auf sich warten lässt, gilt aufgrund des Erfolges des ersten Teils als sicher, dass bereits an "Hogwarts Legacy 2" gearbeitet wird. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch eine aktuelle Stellenausschreibung von Avalanche Software.

Mit mehr als 22 Millionen abgesetzten Kopien entwickelte sich das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ nicht nur zum meistverkauften Titel des Jahres 2023.

Zudem feierten die verantwortlichen Entwickler von Avalanche Software mit „Hogwarts Legacy“ ihren bislang größten Erfolg. Folgerichtig erreichten uns in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte um die laufenden Arbeiten an einem Nachfolger. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch eine aktuelle Stellenausschreibung, mit der sich Avalanche Software auf die Suche nach einem Senior Character Artist begibt.

Mit den folgenden Worten deutet die Jobanzeige darauf hin, dass sich diese in der Tat auf „Hogwarts Legacy 2“ beziehen könnte: „Schließen Sie sich dem Team hinter dem Blockbuster-Open-World-Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy an und gestalten Sie mit, was als nächstes kommt!“

Zudem weisen die Entwickler darauf hin, dass mögliche Interessenten Erfahrungen mit der Unreal Engine 5 vorweisen sollten. Dies legt den Gedankengang nah, dass „Hogwarts Legacy 2“ auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht und dementsprechend einen grafischen Sprung nach vorne machen wird.

Beim ersten Teil setzte Avalanche Software bekanntermaßen noch auf die Unreal Engine 4.

Nachfolger lässt wohl noch eine Weile auf sich warten

Bisher wollten weder WB Games noch Avalanche Software „Hogwarts Legacy 2“ offiziell ankündigen. Allerdings wies David Haddad, der Präsident von WB Games, Anfang des Jahres darauf hin, dass der Publisher mehrere spannende Projekte in der Hinterhand hat, die derzeit auf ihre Ankündigung warten.

Im September 2023 wiederum deutete David Zaslav, der CEO von Warner Bros. Discovery, an, das der Nachfolger zu „Hogwarts Legacy 2“ wohl noch eine Weile auf sich warten lässt. Laut Zaslav möchte sein Unternehmen Schnellschüsse, die die Erwartungen der Community nicht erfüllen, möglichst vermeiden.

Stattdessen streben die Entwickler danach, im besten Fall „perfekte Spiele“ abzuliefern. „Das ist die neue kulturelle Philosophie des Unternehmens. Wir sind ein Unternehmen, das Geschichten erzählt. Die besten Kreativen kämpfen darum, unsere Inhalte so gut wie möglich zu machen“, so Zaslav weiter.

Insider gehen davon aus, dass frühestens im Jahr 2026 mit dem Nachfolger zu „Hogwarts Legacy“ zu rechnen sei.

„Hogwarts Legacy“ erschien im letzten Jahr für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch. Bis Ende Januar 2024 stiegen die Verkaufszahlen des magischen Abenteuers auf 24 Millionen Einheiten.

Im Zuge der Enthüllung der aktuellen Verkaufszahlen wies WB Games darauf hin, dass die PlayStation-exklusiven Inhalte von „Hogwarts Legacy“ im Laufe des Sommers den Weg auf die anderen Systeme finden werden.

Quelle: Tech4Gamers

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren