Kunitsu-Gami Path of the Goddess: Wie weit ist die Entwicklung? Director liefert Status-Update

Passend zur Veröffentlichung des ersten Gameplay-Trailers zu "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" sprach Game Director Shuichi Kawata im Interview mit Xbox Wire über die Arbeiten an dem Titel. Dabei verriet uns Kawata auch, wie weit die Arbeiten an dem Projekt fortgeschritten sind.

In dieser Woche ermöglichte uns Capcom endlich einen Blick auf die spielerische Umsetzung von „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ und stellte einen ersten Gameplay-Trailer bereit.

Ergänzend dazu lieferte uns der verantwortliche Game Director Shuichi Kawata im Gespräch mit Xbox Wire ein Status-Update zur Entwicklung. Wie Kawata bestätigte, befindet sich sich die Entwicklung von „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ in der finalen Phase. Somit kann das vielversprechende Projekt wie geplant im Laufe des Jahres 2024 erscheinen.

Der Director weiter: „Vor diesem Hintergrund sind wir aufgeregt (und vielleicht auch ein wenig nervös … im positiven Sinne!), dass jeder dieses Spiel erleben kann. Das Team arbeitet hart daran, das beste Erlebnis zu bieten, das dieses Spiel bieten kann. Wir hoffen, dass Sie sich darauf freuen.“

Spielerisch bietet uns „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ eine Mischung aus rasanter Action und den Elementen der Echtzeit-Strategie.

Ein ungleiches Duo im Kampf gegen die Seethe

Im neuesten Projekt aus dem Hause Capcom führt unser Weg in eine Welt, in der eine düstere Macht den legendären Berg Mt. Kafuku verunreinigte und die zwölf mystischen Masken mitsamt ihren Kräften gestohlen hat. Zusammen mit Yoshiro, einer Jungfrau mit göttlichen Kräften, nimmt der Protagonist Soh den Kampf gegen die Seethe genannten Geister auf.

Während die Menschen versuchen, den Berg im Rahmen eines mystischen Rituals zu reinigen, ziehen sie die Wut der Seethe auf sich. Spielerisch lässt sich „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ grob in zwei Abschnitte unterteilen. Tagsüber machen wir uns daran, die Dörfer von der durch die Seethe hervorgerufenen Verunreinigung zu befreien, und stellen uns eine Gruppe aus Dorfbewohnern zusammen, mit denen wir den Kampf gegen die Seethe aufnehmen.

„Mit Einbruch der Nacht entsteht eine einzigartige Mischung aus intensiver Action und Echtzeit-Strategie“, führte Capcom zum Gameplay aus. „Schütze die Jungfrau vor der bevorstehenden Bedrohung durch die Seethe, indem du deine rekrutierten Dorfbewohner befehligst und gleichzeitig im Kampf gegen die Seethe mit Sohs einzigartigen, tänzerischen Schwertangriffen kämpfst.“

Einen konkreten Releasetermin spendierte Capcom „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ bislang nicht. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass der Titel in diesem Jahr für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint.

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ gehört übrigens zu den Titeln, die Capcom im Rahmen von „Capcom Highlights“ in der Nacht vom heutigen Donnerstag auf Freitag präsentieren wird. Los geht es um Mitternacht unserer Zeit.

