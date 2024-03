The Sinking City 2: Diesen Einfluss hat der Ukrainekrieg auf die Entwicklung

In einem Interview spricht ein Verantwortlicher von Frogwares darüber, welchen Einfluss der Ukrainekrieg auf die Entwicklung von "The Skining City 2" hat.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine prägt zahlreiche Videospiele. Besonders hart traf es das ukrainische Entwicklerstudio Frogwares, das vor allem für die „Sherlock Holmes“-Spiele bekannt ist.

Im Rahmen eines neuen Trailers zum kommenden Survival-Horrortitel „The Sinking City 2“ sprach der Head of Publishing Sergiy Oganesyan über die Auswirkungen des Krieges auf die Entwicklung.

Arbeit musste unterbrochen werden

Die Konsequenzen des Ukrainekriegs für das Studio und für die Entwicklung von „The Sinking City“ waren Thema eines Interviews mit Xbox.

„Wir haben das noch nie zuvor erzählt. Aber als der Krieg in der Ukraine ausbrach, befanden wir uns in einer frühen Phase der Entwicklung von The Sinking City 2“, beginnt Oganesyan.

„Das hat uns dazu gezwungen, die Arbeit auf bis auf Weiteres niederzulegen. Jetzt, da wir wissen, was wir können, uns so gut wie möglich an die Situation angepasst und alle Maßnahmen ergriffen haben, um einen stabilen Arbeitsablauf in unserem Studio zu gewährleisten, war es an der Zeit, The Sinking City 2 weiterzuentwickeln.“

Fest entschlossen, es zu schaffen

Dabei sollte erwähnt werden, dass der Großteil der mehr als 90 Angestellten von Frogwares nach wie vor in Kiew operiert und sich dementsprechend in einem aktiven Kriegsgebiet befindet.

„Der Krieg vor unserer Haustür ist eine Konstante, mit der wir jeden Tag umgehen müssen. Glücklicherweise ermöglichen uns Dinge wie Arbeit und Kreativität eine gewisse Atempause und so etwas wie das Gefühl, ein normales Leben zu führen. […] Es handelt sich hier um ein Spiel, das unser gesamtes Team schon seit einiger Zeit machen wollte, und wir sind fest entschlossen, es zu schaffen“, so Oganesyan weiter.

„The Sinking City 2“ soll 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Ein genauer Releasetermin steht noch aus. Falls ihr die Entwickler unterstützen möchtet, könnt ihr das übrigens bald über Kickstarter tun.

Quelle: Xbox

Weitere Meldungen zu The Sinking City 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren