The Finals: Season 2 startet heute und bringt endlich neue Inhalte

The Finals:

Pünktlich zum Start von Season 2 erhält "The Finals" ein großes Update. Die Spieler können sich auf neue Waffen, weitere Spielmodi und Vieles mehr freuen.

In den letzten Monaten sorgte der kostenlose Multiplayer-Shooter „The Finals“ für jede Menge Aufsehen. Die stark zerstörbare Umgebung, gepaart mit dem schnellen Gameplay, konnte viele Spieler überzeugen und der Titel knackte einen Meilenstein nach dem anderen.

Doch schon kurz nach diesem Höhenflug verzeichnen die Entwickler von Embark Studios herbe Verluste bei den Spielerzahlen. Das soll sich jetzt wieder ändern. Mit dem Start der zweiten Season von „The Finals“ implementieren die Macher zahlreiche neue Inhalte.

Das bringt Season 2

Heute ist das große Update 2.0.0 erschienen, das etliche Neuerungen für den Shooter „The Finals“ implementiert. Angefangen bei einer neuen Karte, die den Namen SYS$HORIZON trägt. Die farbenfrohe Stadt will mit der Idee freischwebender geometrischer Körper für Abwechslung sorgen.

Weiter geht es mit dem neuen Spielmodus Power Shift, hier duellieren sich zwei Teams bestehend aus jeweils fünf Spielern. Ziel ist es, eine physische Plattform durch die Arena zu eskortieren. Kürzere Respawn-Zeiten und die Möglichkeit, die Klasse während der aktiven Runde zu wechseln, versprechen noch mehr Action.

Neue Waffen und Fähigkeiten

Der umfangreiche Patch fügt auch neue Waffen und Fähigkeiten hinzu. So erhält die Medium-Klasse mit der Famas ein weiteres Sturmgewehr. Die leichte Kategorie wiederum erhält mit der 93R eine Pistole, die Feuerstöße abgegeben kann und für mittlere Distanzen geeignet ist. Doch auch Liebhaber der schweren Kategorie wurden nicht vergessen und erhalten mit der KS-23 eine weitere Schrotflinte. Dabei erfordert die streuungsfreie Slug-Munition der Waffe eine hohe Präzision.

Auch bei den Fähigkeiten sorgt Embark für mehr Diversität. Der Dematerializer für die Medium-Klasse ermöglicht es kurzfristig Wände oder Decken verschwinden zu lassen. Mittels dem Data Reshaper können hingegen feindliche Objekte wie Mienen oder Geschütztürme in harmlose Deko verwandelt werden.

Gateway lautet der Name der neuen Fähigkeit für die leichte Rolle, die es ermöglicht ein Teleportationsportal für Teammitglieder zu erschaffen. Dank des Anti Gravity Cubes kann der Heavy wiederum die Schwerkraft umkehren, was dazu führt, dass Spieler in der Nähe des Würfels abheben.

Private Runden mit Freunden

Wie bei nahezu jedem Free-2-Play-Titel erhält auch „The Finals“ pünktlich zum Start der neuen Season einen aktualisierten Battlepass. Des Weiteren haben die Macher das Matchmaking nach eigenen Angaben grundlegend überarbeitet, um ein besseres Spielerlebnis zu gewährleisten.

Zu den Highlights des Patches dürfte jedoch die Möglichkeit zählen, endlich private Runden mit Freunden zu starten. Ab einer Mindestzahl von sechs Personen können die Modi „Bank It“ und „QuickCash“ in eigenen Lobbys gespielt werden. Im Laufe der Season soll das Feature dann weiter ausgebaut werden. Die kompletten Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Website.

