Quantum State: Diesmal mehr als Metascore 40? TeamKill Media stellt Sequel vor

TeamKill Media hat "Quantum State" angekündigt. Die Bestätigung erfolgte in einer Reihe von Tweets, die einen ersten "Screenshot" umfassen.

Das Ende 2023 veröffentlichte “Quantum Error” wurde zu einem Wertungs-Desaster. Der Metascore pendelte sich bei einem Wert von nur 40 ein. Ähnlich unzufrieden waren Spieler, was zu einem User-Score von nur 3,7 und im Schnitt 2,06 von fünf möglichen Sternen im PlayStation Store führte.

Dennoch möchte TeamKill Media die neue Marke um ein weiteres Spiel ergänzen. Dass “Quantum Error” einen zweiten Teil nach sich ziehen wird, betonte das Studio bereits im vergangenen Jahr. Und neuste Tweets machen deutlich, dass die Dinge voranschreiten.

Quantum State schleicht auf den Pfaden von Metal Gear

Das neue Werk von TeamKill Media hört auf den Namen “Quantum State”. Damit erwartet Spieler ein “vollwertiger Nachfolger”, wie man betont.

Gegenüber dem kosmischen Horror des ersten Teils verfolgt das Team im Fall von “Quantum State” einen neuen Ansatz. TeamKill Media beschreibt das Spiel als “einen cineastischen Third-Person-Shooter, der stark auf Erzählung und Schleichen setzt, ganz im Stil von Metal Gear“.

Auch einen ersten “Screenshot” gibt es zu sehen:

“Quantum State” wird für die PS5 entwickelt und basiert auf der Unreal Engine 5. Laut TeamKill Media ist der Launch nicht für dieses Jahr geplant, da bis zur Fertigstellung noch umfangreiche Arbeiten anstehen.

Stattdessen plant das Studio, in den kommenden Monaten “Son and Bone” auf den Markt zu bringen. Hierbei handelt es sich um einen Ego-Shooter, der in einer prähistorischen und von Dinosauriern bevölkerten Welt spielt. Im PlayStation Store kann der Titel auf die Wunschliste gepackt werden.

Quantum Error schon vor dem Launch ein Erfolg

Dass “Quantum Error” einen Nachfolger erhält, scheint zumindest aus der Sicht von TeamKill Media Sinn zu ergeben. Trotz weitreichender Kritik erwies sich “Quantum Error” für das Unternehmen als kommerzieller Erfolg.

Bereits vor dem Release konnte das Spiel das Entwicklungsbudget durch digitale Vorbestellungen einspielen. Später war man sogar stolz auf das Erreichte:

Nach dem enttäuschenden Erstling dürften im Fall von “Quantum State” deutlich weniger Spieler gewillt sein, eine Vorbestellung aufzugeben. Doch wie sich “Quantum State” schlagen wird, bleibt letztlich abzuwarten.

Vielleicht sorgten die enttäuschenden Wertungen des ersten Teils für eine neue Qualitätsoffensive. Auch “Son and Bone” wird in diesem Jahr einen Hinweis liefern. TeamKill Media jedenfalls verspricht „definitiv eine Weiterentwicklung von QE“.

