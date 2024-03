Enotria The Last Song: PS5-Launch später, Xbox-Version geht zunächst von Bord

Enotria The Last Song:

"Enotria: The Last Song" kommt später als geplant auf den Markt, wofür "Elden Ring" verantwortlich ist. Xbox-Spieler trifft es noch härter, was der Studio-Chef mit einem Fokus auf Qualität begründet. Mit zunächst zwei Plattformen habe das Team mehr Möglichkeiten.

Jyamma Games arbeitet weiterhin am Soulslike “Enotria: The Last Song”. Allerdings müssen Spieler länger als geplant auf den Titel des italienischen Indie-Studios warten, was mit einem DLC begründet wird.

“Enotria: The Last Song” sollte ursprünglich im Juni erscheinen, woraus nichts wird. Stattdessen strebt das Team die Veröffentlichung von “Enotria: The Last Song” am 21. August 2024 an, da man dem kommenden “Elden Ring”-DLC aus dem Weg gehen möchte.

Die zusätzliche Zeit kommt allerdings auch der Qualität zugute, wie CEO Giacomo Greco betont. So gebe die Verzögerung dem Team die Möglichkeit, “das Produkt weiter zu verbessern“ und für eine höhere Messlatte zu sorgen. Und als CEO sei er für die ”endgültige Qualität des Produkts verantwortlich“.

Xbox-Version aus Qualitätsgründen verschoben

Der genannte Termin gilt lediglich für die PlayStation- und PC-Versionen. Xbox-Spieler gehen zunächst leer aus und es ist unklar, wann sie in den Genuss von “Enotria: The Last Song” kommen. Begründet wurde die Entscheidung gegen die Xbox mit der Qualität.

Greco hätte es “nie zugelassen”, dass das Spiel mit nur durchschnittlichen Qualitäten auf allen Plattformen erscheint. Daher ziehe er es vor, es zunächst auf zwei Plattformen zu einem perfekten Erlebnis zu machen.

Der CEO von Jyamma Games betonte weiter, dass man nach dem Launch von “Enotria: The Last Song” auf PC und PS5 “an der Xbox-Version und dem DLC arbeiten wird”, sodass auch Xbox-Spieler in den Genuss kommen werden.

Greco entschuldigte sich bei der Xbox-Community und erklärte, dass „die Veröffentlichung auf allen Plattformen zu einer Verringerung der Gesamtqualität des Produkts und einer weiteren Verzögerung desselben führen würde“.

Doch warum fiel die Wahl auf die PS5?

Im weiteren Verlauf begründete der CEO, warum die Entscheidung zugunsten der PS5 fiel und die Entwicklung der Xbox-Fassung von “Enotria: The Last Song” auf Eis gelegt wurde.

„Die Wahl fiel auf die PS5 und nicht auf die Xbox, einfach weil wir eine Beziehung zu unseren Partnern in Asien (SEGA) haben, mit denen wir Vereinbarungen getroffen haben, die wir aus Respekt vor ihnen einhalten wollen“, heißt es in der Erklärung.

Ebenfalls werde der asiatische Markt zu einem großen Teil von der PlayStation dominiert, sodass die PS5 die logische Wahl sei.

Greco möchte jedoch auf einige Dinge hinweisen: “Jyamma Games ist ein unabhängiges Softwarehaus, das nie von irgendjemandem, auch nicht von Microsoft, finanziert wurde. Und einige Anschuldigungen, die von ein paar Nutzern zu diesem Thema vorgebracht wurden, sind an der rechtlichen Grenze.”

