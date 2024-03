Final Fantasy 9 Remake: Naht die Ankündigung? Yoshi P sorgt für neue Gerüchte

In den letzten Monaten erreichten uns immer wieder Gerüchte zu einem möglichen Remake des Rollenspiel-Klassikers "Final Fantasy 9". Neues Öl ins Feuer gießt in diesen Tagen Naoki Yoshida, der Produzent von "Final Fantasy 14" und "Final Fantasy 16".

Im November 2021 bescherte uns ein umfangreicher Leak eine Spieleliste des Cloud-Gaming-Dienstes GeForce Now. Auf der Liste waren zahlreiche Titel zu sehen, die in den letzten Jahren angekündigt oder veröffentlicht wurden.

Unter den Projekten, die im Rahmen des Leaks ins Gespräch gebracht wurden, befand sich unter anderem ein Remake zum 2000 für die PlayStation veröffentlichten Rollenspiel „Final Fantasy 9“. Für neue Gerüchte und Spekulationen sorgt in diesen Tagen niemand geringeres als Naoki Yoshida, der Produzent von „Final Fantasy 14“ und „Final Fantasy 16“.

Yoshi P stellte mit seinem Team am Wochenende die Collector’s Edition zur „Final Fantasy 14“-Erweiterung „Dawntrail“ vor. Zu den gebotenen Inhalten gehören hier unter anderem digitale Extras auf Basis von „Final Fantasy 9“.

Yoshida spricht von einem Geheimnis

Wie Yoshi P ergänzend zur Enthüllung der besagten Extras bestätigte, finden diese nicht ohne Grund den Weg in die Collector’s Edition von „Dawntrail“. Zu den Gründen äußerte sich Yoshida allerdings nicht näher und sprach lediglich von einem Geheimnis. „Vielleicht sind Ihnen hier viele Anspielungen auf Final Fantasy 9 aufgefallen … aber der Grund ist ein Geheimnis“, so Yoshi P.

Bei den digitalen Extras für „Dawntrail“ handelt es sich übrigens nicht um das einzige Mal, dass Square Enix „Final Fantasy 9“ in der näheren Vergangenheit für Promozwecke nutzte. Erst im November des vergangenen Jahres fand beispielsweise ein Crossover-Event in der Welt des Mobile-Titels „Final Fantasy 7: Ever Crisis“ statt.

Auch dies deutet laut der Gerüchteküche darauf hin, dass Square Enix in der Tat eine Ankündigung zu „Final Fantasy 9“ plant.

Sollte das Remake bereits 2024 erscheinen?

Im letzten Sommer sprach der bekannte Leaker „I Am Hero Too“ über das Remake von „Final Fantasy 9“. Wie „I Am Hero Too“ erfahren haben wollte, peilte Square Enix zunächst einen Release im Sommer 2024 an. Allerdings sollen ihm nicht näher genannte Quellen bestätigt haben, dass das Unternehmen von diesen Plänen bereits im letzten Jahr abrückte.

Eine Entwicklung, die „I Am Hero Too“ unter anderem auf die Tatsache zurückführte, dass die Entwickler noch mehr Zeit für den finalen Feinschliff benötigten. Der Release von „Final Fantasy 7: Rebirth“ in diesem Jahr könnte die Planungen unbestätigten Berichten zufolge ebenfalls beeinflusst haben.

Die Verantwortlichen von Square Enix wollten sich zum möglichen Remake von „Final Fantasy 9“ bislang nicht äußern. Daher ist weiterhin unklar, wann wir mit der offiziellen Enthüllung oder gar dem Release rechnen dürfen.

Sollte sich daran etwas ändern, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

