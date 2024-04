Relic Entertainment: Nach dem Schritt in die Unabhängigkeit – Studio kündigt Entlassungen an

Vor wenigen Tagen kündigten die "Company of Heroes"-Macher von Relic Entertainment ihre Trennung von Sega an. Wie das Studio einräumte, geht der Schritt in die Unabhängigkeit allerdings mit Entlassungen einher.

Ende März kündigte der Publisher Sega an, dass das Unternehmen in Europa rund 240 Stellen streichen wird. Betroffen waren vor allem Sega Europe und die „Alien Isolation“-Macher von Creative Assembly.

Des Weiteren bestätigte Sega den Verkauf des Anfang 2013 übernommenen Entwicklerstudios Relic Entertainment an. Weiter hieß es, dass externe Investoren Relic Entertainment bei einem Management-Buy-Out und dem Sprung in die Unabhängigkeit unterstützten. Wie sich einer aktuellen Mitteilung der „Company of Heroes“-Entwickler entnehmen lässt, geht dieser Schritt zum Leidwesen der Belegschaft mit Entlassungen einher.

Offen ließen die Verantwortlichen, wie viele Stellen Relic Entertainment streicht. Stattdessen sprach das Studio in seiner Mitteilung lediglich von einem schweren Schritt der Führungsetage.

Das Statement von Relic Entertainment im Wortlaut

„Heute haben wir Einzelheiten über eine Entlassungswelle mit den Relicans geteilt. Die Entscheidung, Leute zu entlassen, war nicht einfach und wurde ausschließlich mit dem Ziel getroffen, Relic die bestmögliche Überlebenschance in einer zunehmend volatilen Branche zu geben. Dies spiegelt in keiner Weise die Expertise, Leidenschaft oder den Charakter der betroffenen Mitarbeiter wider“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Relic Entertainment weiter: „Wir arbeiten eng mit den Betroffenen zusammen, indem wir Abfindungspakete, verlängerte Leistungen und Unterstützungsmöglichkeiten für die berufliche Neuorientierung anbieten.“

„An diejenigen, von denen wir uns verabschieden müssen: Es tut uns zutiefst leid, dass es dazu gekommen ist. Wir danken euch für alles, was ihr für unser Studio und unsere Projekte getan habt, und wir wünschen euch alles Gute.“

Am Support von Company of Heroes 3 ändert sich nichts

Bereits im Zuge der Trennung von Sega versicherten die Entwickler Relic Entertainment, dass diese keinen negativen Einfluss auf die Unterstützung von „Company of Heroes 3“ haben wird. Stattdessen möchte das Studio die geplanten Updates zum Strategie-Titel wie geplant realisieren und veröffentlichen.

Relic Entertainment wurde im Jahr 1997 in der kanadischen Metropole Vancouver gegründet. In den letzten Jahrzehnten machte das Studio vor allem mit 3D-Strategie-Titeln wie „Warhammer 40.000: Dawn of War“, „Company of Heroes“ und „Homeworld“ auf sich aufmerksam. Zudem entwickelte Relic Entertainment „Age of Empires 4“.

Im Mai 2004 übernahm THQ Relic Entertainment zum Preis von zehn Millionen US-Dollar. Nach der Pleite des Publishers wiederum ging Relic Entertainment im Januar 2023 für 26 Millionen US-Dollar in den Besitz von Sega über.

Zukünftig stehen die „Company of Heroes“-Macher wieder auf eigenen Beinen.

Quelle: Relic Entertainment

