Final Fantasy Tactics: Es ist Zeit, dass die Reihe zurückkehrt, meint Yoshi P

Nach wie vor ist unklar, ob wirklich an einem Remake oder Remaster zu "Final Fantasy Tactics" gearbeitet wird. Mit Naoki Yoshida setzte sich in einem Interview niemand geringeres als der Produzent von "Final Fantasy 16" für eine Rückkehr der Marke ein.

Seit rund zweieinhalb Jahren halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass das Strategie-Spin-off „Final Fantasy Tactics“ in Form eines Remasters oder eines Remakes sein Comeback feiern könnte.

Ihren Ursprung fanden die Gerüchte im großen GeForce Now Leak. Dieser tauchte im September 2021 auf und enthielt zahlreiche Titel, die seitdem veröffentlicht oder zumindest angekündigt wurden. Darunter auch eine Neuauflage von „Final Fantasy Tactis“. Während Square Enix zu einer möglichen Rückkehr der Marke weiter schweigt, machte sich in einem Interview ein weiterer bekannter Kopf des Publishers für ein neues „Final Fantasy Tactics“ stark.

Die Rede ist von Naoki Yoshida, dem Produzenten hinter „Final Fantasy 14“ und „Final Fantasy 16“. Wie Yoshi P im Gespräch mit The Gamer zu verstehen gab, ist es seiner Meinung nach „an der Zeit, dass Final Fantasy Tactics endlich zurückkehrt.“

Final Fantasy 16 eignet sich nicht für ein Tactics-Spin-off

In dem besagten Interview wurde Yoshi P nach der Möglichkeit eines „Tactics“-Spin-offs in der Welt von „Final Fantasy 16“ befragt. Diesem erteilte Yoshida eine Absage. Zu den Gründen heißt es, dass das Setting und die Kernmechaniken des letzten großen „Final Fantasy“-Ablegers schlichtweg nicht zu einem „Tactics“-Titel passen würden.

Insbesondere die Kämpfe gegen die Eikons würde Yoshida hier Kopfschmerzen bereiten. „Wie würden wir die Eikon-gegen-Eikon-Kämpfe überhaupt in diesem Stil durchführen?“, so Yoshida. „Wenn Sie die Eikons haben, wie viele Quadrate wird ein Eikon haben? Es gibt auch mehr Leute da draußen. Wie sieht es also mit der Wartezeit dazwischen aus?“

„Aber die Serie eignet sich gut für diese Art des Geschichtenerzählens, und wir lieben auch Tactics“, ergänzte Yoshida. „Es ist wahrscheinlich an der Zeit, dass wir etwas Neues machen.“

Serienschöpfer dementierte die Gerüchte um das Remaster

Unklar ist weiterhin, ob und wann mit der offiziellen Enthüllung eines Remasters zu „Final Fantasy“ zu rechnen ist. Denn während Insider wie Bloombergs Jason Schreier die Existenz der Neuauflage bestätigten, versetzte Serienschöpfer Yasumi Matsuno den Hoffnungen der Anhängerschaft vor wenigen Monaten einen schmerzhaften Dämpfer.

Auf Nachfrage bestätigte Matsuno nämlich, dass sich derzeit kein Remaster oder Remake zu „Final Fantasy Tactics“ in Entwicklung befinden soll.

„Derzeit gibt es keine Pläne für ein Remastering. Außerdem müssen Sie Ihre Anfrage an Square Enix übermitteln, nicht an mich. Danke für Ihr Verständnis“, kommentierte Matsuno die Gerüchte kurz und knapp.

Somit ist weiterhin unklar, in welcher Form es mit „Final Fantasy Tactics“ weitergehen wird.

Quelle: The Gamer

